草爺砸重金圓夢廟宇變賽場 四驅車競技成開春最狂文化盛事

草爺砸重金斥資7位數，舉辦第一屆「神行盃國際四驅車大賽」。（圖／紅心字會提供）

百萬YouTuber草爺今（7日）率領團隊於桃園護國宮進行預演，宣告第一屆「神行盃國際四驅車大賽」將於農曆初四（20日）起一連兩天盛大登場。現場最具看點的莫過於橫跨廟埕、石獅與龍柱，全長達5000公尺的競技軌道，不僅視覺震撼，更將電競直播模式導入賽事，尾聲更有百萬煙火秀，草爺自豪表示：「這是台灣的第一次。」

草爺首創「四驅車鑽轎底」護國宮祭出祈福神明加持。（圖／紅心字會提供）

本次賽事由草爺與柯大堡共同發起，將四驅車競技與太子爺信仰完美結合。賽道設計別出心裁，參賽車輛開賽須先「鑽轎底」祈福，並在天公爐前設置特殊「轉換道」，象徵神明加持、圓滿轉運，讓玩家在競速中感受馬力全開、一馬當先的開春祝福。

廣告 廣告

草爺坦言，四驅車是1982年起風靡全球的夢幻回憶。自去年7月動念想拍攝「回憶殺」專題後，他便深陷其中，收藏超過200輛車，更將於今年3月遠征日本東京參加四驅車春季盃大賽。被草爺推坑的柯大堡也特別創作單曲〈瘋狂四驅〉，直呼：「男人不管幾歲，心裡都住著一個玩車的男孩，我們把這份熱血帶回廟宇，讓神明也一起瘋。」

屆時活動將由郭鬼鬼與柯大堡擔綱主持，第一屆「神行盃國際四驅車大賽」不僅是專業競技，更是親子共融的文化饗宴。草爺邀請全台民眾在春節期間來到護國宮，透過四驅車的熱血速度，迎接好運一路向前的2026年。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

102歲人瑞娶看護惹議！遭疑神智不清 鄰居曝真實情況

8億人瑞娶68歲看護！律師痛斥證人沒良心 曝家屬「唯一解法」

寒假太囂張！6歲女童喊「很閒」 全網瘋寄作業教她做人