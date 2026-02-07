草爺砸重金辦四驅車大賽 神明加持馬力全開

記者王丹荷／綜合報導

由草爺、柯大堡共同發起第1屆「神行盃國際四驅車大賽」，草爺今（7）日率工作團隊進行預演，把長達5000公尺的四驅車軌道於廟埕架設完成，整體設計將軌道安置於廟埕、登殿階梯、龍柱、石獅等一氣呵成，更巧思規劃於天公爐前，設置轉換道，象徵透過神明加持轉運，充分展現四驅車競技、親子互動與太子爺信仰與廟方地景結合外，還把電競直播的模式來進行賽事轉播，尾聲並加入百萬煙火施放。草爺說：「這是臺灣的第1次！」

談起四驅車，草爺表示，迷你四驅車是於1982年起掀起全球模型製作風潮。草爺回想，小時候最期待是放學後去玩具店、書局時，門口總是架起1圈軌道，「看著各式各樣的四驅車，我們能夠自由改裝，感受那種追求速度與夢想，同時也渴望擁有的夢幻收藏」，想到此事，他說，「這真是相當難忘的童年回憶。」

草爺透露去年7月拍攝頻道，想拍一些「回憶殺」主題時，重溫四驅車舊夢，沒想到竟點燃了熱情和行動，跑遍全臺有四驅車的店家，透過拜訪玩家、加入社團研究交流，藉此提升自我技法，收藏超過200輛四驅車。「我還四處參加比賽，組團出國比賽，3月份還將前往日本東京參加四驅車春季盃大賽。」

斥資7位數舉辦的第1屆「神行盃國際四驅車大賽」將於（2/20、21）春節初四、初五於桃園護國宮舉行，由郭鬼鬼、柯大堡主持，參賽者將通過「鑽轎底」的方式，一開賽即可獲得神明庇佑，趨吉避凶；接著通過四驅車競速，在馬年感受到一馬當先，馬力全開的祝福；在天公爐前進行轉換，完成神明加持、圓滿轉運。

被草爺推入坑加入玩四驅車的柯大堡也為了「神行盃」寫了1首歌曲〈瘋狂四驅〉，柯大堡說，只花4天從創作到製作一氣呵成，「男人不管幾歲，心裡都住著1個玩車的男孩，我們把這份熱血帶回廟宇，讓神明也一起瘋！」

草爺首創「四驅車鑽轎底」，祭出祈福神明加持。（紅心字會提供）

草爺砸重金舉辦第1屆「神行盃國際四驅車大賽」。（紅心字會提供）