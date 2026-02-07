草爺點燃賽車魂 砸7位數辦四驅車大賽

由草爺、柯大堡共同發起的第1屆「神行盃國際四驅車大賽」將於2月20、21日（春節初四、初五）在桃園護國宮登場。為比賽豪砸7位數的草爺，7日率領工作團隊完成長達5000公尺的四驅車軌道於廟埕架設，進行預演。

草爺去年7月在YT頻道拍攝「回憶殺」主題，重溫四驅車舊夢，他在過程中點燃熱情，跑遍全台四驅車店家，透過拜訪玩家、加入社團研究交流，提升自我技法，短短半年收藏超過200輛四驅車，「我還四處參加比賽，組團出國比賽，3月份還將前往日本東京參加四驅車春季盃大賽」。

草爺在護國宮廟埕、登殿階梯、龍柱、石獅精心設計比賽軌道，更發揮巧思的在天公爐前規畫轉換道，象徵透過神明加持轉運；全程充分展現四驅車競技、親子互動與太子爺信仰與廟方地景結合。

這2天的比賽都將以電競直播模式進行轉播，尾聲再加入百萬煙火施放，光想像就讓草爺興奮不已，直呼：「這是台灣的第一次！」被草爺推坑的柯大堡也為了比賽創作主題曲〈瘋狂四驅〉，「男人不管幾歲，心裡都住著一個玩車的男孩，我們把這份熱血帶回廟宇，讓神明也一起瘋」，透露僅4天就完成整首歌曲。