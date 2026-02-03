草爺「推入坑」瘋迷四驅車！柯大堡砸20萬超狂收集全曝光

柯大堡砸20萬入坑四驅車競技。三川娛樂提供

春節走春不只拜拜，現在還能「飆車」！柯大堡與草爺聯手策畫首屆「神行盃國際四驅車大賽」，將於春節初四、初五在桃園護國宮登場，結合四驅車競技、親子互動與太子爺信仰，為春節增添熱血活動。

柯大堡透露，自己完全是被草爺「推入坑」。去年11月兩人在澎湖工作時，草爺送了他一台86四驅車，「那晚我在飯店組車到凌晨，拆馬達、繞線、裝導輪，專注感跟寫歌一模一樣。」如今柯大堡家中四驅車已近20台，女兒嘎逼有4台、老婆也有1台，投入成本加工具與設備約20萬元，他笑稱才發現這是一個專業的競技領域。

草爺（前）邀柯大堡一起玩四驅車競技。三川娛樂提供

草爺自去年7月拍攝YouTube節目開始接觸四驅車，短時間內累積近30台車款，去年也前往廣州體驗大型比賽。今年3月，他與柯大堡更相約報名東京「Mini 4WD Champions」，希望逐步邁向國際舞台。

全家人迷四驅增添親子樂趣

四驅車也成了親子育兒新選擇。柯大堡分享，他與女兒嘎逼曾在花博的WirForce X四驅博士台灣大賽與台中的SMT速男團第二屆全台最速大賽雙雙晉級，「看到她專注調整設定、一起晉級，那一刻真的很感動。」柯大堡感觸表示，其讓孩子沉迷3C，不如一起鎖螺絲、解決軌道問題，這種互動更有價值。

為賽事注入熱血靈魂，柯大堡特別創作主題曲〈瘋狂四驅〉，僅用4天完成創作與製作。他笑說：「男人不管幾歲，心裡都有一個玩車的男孩，我們把熱血帶回廟宇，讓神明也一起瘋！」春節期間，邀請大小朋友在廟埕體驗四驅車競技，用速度迎接新年的好運與順勢向前的開春吉兆。

柯大堡和女兒一起參加比賽。三川娛樂提供

柯大堡全家人都愛四驅車競技。三川娛樂提供



