草生栽培納入國家碳管理體系 為永續農業與農業淨零鋪路

▲「土壤碳匯」為氣候解方關鍵之一，台灣農業正式跨出制度化的一步。(圖：新生永續顧問提供)

近年在氣候變遷與市場波動的影響下，永續農業議題逐漸受到重視，在全球將「土壤碳匯」視為氣候解方關鍵之一的趨勢下，台灣農業正式跨出制度化的一步。由長期專注推動永續農業、環境復育與生態共生的新生永續顧問股份公司所提出的溫室氣體減量方法學《以草生栽培法提升有機友善茶園土壤碳匯》（AL-TMS0004），已於2025年11月26日通過環境部審定，並由環境部氣候變遷署正式公告於「溫室氣體自願減量暨抵換資訊平臺」。

不同於既有跨作物、以模型推估為主的農業土壤減量方法，此次通過的方法學具備明確的作物與場域指向，回應台灣茶產業以小農為主的結構特性，其「小規模、可查驗、可複製」設計，正是農業碳匯能否真正落地的關鍵，展現以下四項制度創新重點：一、專屬有機╱友善茶園：依《有機農業促進法》管理，農法一致性高，降低制度複雜度。二、僅採直接量測：透過分區、分層土壤採樣，每五年監測一次，不依賴推估模型。三、降低參與門檻：最小子區域僅 0.1 公頃，小農可併案參與，適合茶區合作社或產地聯盟。四、量化與查驗清楚：以土壤有機碳變化為核心，計算基線、專案與淨移除量，提升可信度。

方法學的提出，源自新生永續顧問在拉拉山茶園長達十餘年的再生農業實踐。該茶園連續八年不除草、不施化肥、有機肥或任何其他肥料、不灌溉，在維持生態平衡的同時，產量反而累計成長約三成，且每年收成量逐年增加，顯示健康土壤與農業韌性之間的正向關係。

長期以來，台灣茶園多採取淨耕或化學除草方式，雖有助短期管理，卻造成土壤裸露、侵蝕與有機質流失，也削弱土地儲存碳的能力。相較之下，草生栽培透過保留地表植被，被國際視為兼顧生產與生態的永續農法。環境部指出，草生栽培除可降低水土流失、改善土壤結構與保水性外，也有助於提升生物多樣性與茶葉品質。相關研究顯示，在適當管理下，草生栽培平均每公頃每年可增加約 0.5 公噸土壤有機碳，使茶園從碳排來源轉為潛在的碳吸納場域。

劉承哲表示，永續不應該只是形容詞，而是有投入技術方法用科學數據驗證真實產生的效益性；土壤不只是生產工具，而是氣候調適、生物多樣性與農民生計的共同基礎。此次方法學通過，代表長期在地實踐與科學驗證，終於轉化為可供社會大眾使用的公共制度。

在全球邁向永續轉型的趨勢下，不少企業也以行動支持永續，國泰人壽攜手新生永續顧問，投入資源與專業，協助茶農導入草生栽培農法農業管理與土壤碳匯、保水率KPI計算。雙方共同推動坪林茶區環境、社會、企業的ESG成果，將透過永續茶品牌 《Talent Green》 呈現，目前已於小樹購平台上架，讓社會大眾及合作通路在日常消費中即可參與、支持農業與環境的永續。

此外，新生永續顧問也持續將專利草生栽培技術應用於其他作物的種植，例如與台灣拜耳合作種植草莓，一般只有10%存活率的豐香草莓，透過新生永續顧問的技術使80%的豐香草莓均正常生長、開花、結果。另與長榮航空合作扶植屏東有機果園轉型，利用專利草生栽培農業工法施作及管理，以達到國際永續農業的標準。

目前，《以草生栽培法提升有機友善茶園土壤碳匯》方法學已審核通過並公開，企業、地方政府與農民團體可依規定提出自願減量專案，將茶園納入碳管理與氣候行動的一環。在全球關注糧食系統轉型的此刻，這項來自台灣茶園的制度創新，提供了一個以土地為核心、結合在地農法與氣候科學的實踐路徑，也讓土壤價值首次被正式量化、被看見。