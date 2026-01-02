草療星光迎新傳遞愛與幸福

草屯療養院星光迎新活動傳遞愛與幸福。（圖：院方提供）

在歲末迎新的時刻，衛福部草屯療養院去年十二月三十一日舉辦「星光迎新‧幸福跨年」活動，結合跨年迎新知識問答與鹽畫藝術創作，促進病友手眼協調與團隊合作，在歡樂溫馨的氛圍中，一同迎接嶄新的一年，為年末時光留下美好回憶。

活動一開始，主持人帶領病友進行「迎新暖身問答」，內容涵蓋跨年習俗、新年祝福與生活小常識，透過輕鬆互動炒熱現場氣氛，病友們踴躍舉手搶答，笑聲與掌聲此起彼落；每答對一題，便可獲一項迎新裝飾材料，為後續創作逐步累積元素。

隨後展開「星辰迎新鹽畫」手作體驗，病友們依照圖樣塗抹白膠、灑上繽紛彩色鹽巴並輕輕搖晃，使鹽粒均勻附著，在彼此提醒與協助下，平面的線條逐漸展現立體層次，煙火、星星與新年度數字等迎新圖案一一成形，象徵對新年的期待與希望。完成鹽畫後，大家再將緞帶、毛球與亮片等裝飾品貼於紙箱上，共同討論配色與擺放方式，最後全體合力將裝飾完成的紙箱逐層堆疊，組合成一座大型「迎新星光塔」，凝聚眾人心力，為活動畫下溫馨圓滿的句點。