草療精神復健交流展 熱鬧

▲草療精神復健交流展「11合唱團」悠揚歌聲揭開序幕，現場民眾沉浸其中。（圖：草療提供）

衛福部草屯療養院日昨在門診大廳舉辦「精神復健交流展」，以市集形式呈現精神障礙者多元且豐富的復健作品與創作成果，吸引大批民眾熱情參與，現場人潮絡繹不絕。民眾不僅踴躍選購各項產品，更以實際行動給予精障康復者肯定與鼓勵，讓市集兼具公益價值與溫暖人情。

活動由本院「11合唱團」以悠揚歌聲揭開序幕，隨後的木箱鼓表演炒熱現場氣氛；各工作坊並結合戲劇復健元素，透過舞台表演方式呈現第三至第五階段復健訓練成果。職能治療科代理主任蔡佳瑜表示，社會大眾對精神疾病仍存有刻板印象，事實上多數康復者在醫療照護與生活復健支持下，皆能逐步提升功能、重拾生活能力。復健成果交流展不僅展現康復者突破疾病限制的正向力量，更是推動去汙名化的重要實證。草屯療養院多年來持續辦理此項活動，深獲康復者、家屬及民眾肯定，未來也將持續邀請社區及南投地區精神復健機構共同參與，推廣手作食品與成果展售，促進社區融合，讓更多人看見復元的力量與精神復健的重要性。

本次活動共設置二十三個攤位，除草屯療養院外，亦邀集多家精神復健機構、小型作業所及會所共同參與，包括維新醫療社團法人附設臺中建國。

社區復健中心、易居康復之家、亞洲靜悅康復之家、迦美社區復健中心、自由會所（自由殼落部）、水沙連康復之家、社團法人南投縣基督教青年會、迦南康復之家、慶沅社區復健中心及群力康復之家等，陣容堅強，盛況不輸新年市集。活動一開市即湧入大量採購人潮，短短一小時內多項商品幾近售罄，成果相當豐碩，可謂「秒殺市集」，充分展現精神復健成果深獲民眾支持與肯定。