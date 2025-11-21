草療跳蚤市場 熱鬧展活力
為增進院內同仁與病友的互動，並推廣永續生活理念，衛福部草屯療養院昨（二十一）日在院區大禮堂舉辦「跳蚤市場︱拾全食美」活動，院區同仁與病友熱情響應，笑聲、交流與忙碌的身影交織出溫馨氛圍，享受買賣與互動的樂趣，現場溫馨熱鬧。
此次活動結合ESG、淨零醫療與資源再利用理念，推動低碳生活、減少浪費，鼓勵院內同仁與病友共同參與永續行動，現場設置多個特色攤位，包括交流店、中西餐、香豆奶、烘焙坊及動力小舖，展售二手衣物、豆花、優格、滷豆干、炸雞塊、鬆餅與米蛋糕等多元商品，吸引參與者熱烈交流與選購，學員也分享參與心得，表示從整理商品、介紹給大家到販售美食，過程中感受到幫助他人與完成任務的成就感，這些回饋不僅展現病友能力，也突顯職能治療在日常情境中幫助功能恢復的重要性。
職能治療科副主任蔡佳瑜表示，「拾全食美」跳蚤市場不僅是買賣交流，更是病友治療性參與的重要平台，病友透過協助佈置、販售、溝通、手作與團隊合作，不僅能在真實情境中練習認知、人際互動與職能技巧，也能提升生活自理能力與問題解決能力，同時增強自信與成就感，更促進社交互動與情緒表達，讓病友在參與過程中體驗合作、分享與被肯定的喜悅，也充分展現職能治療在日常生活情境中促進功能恢復的價值。
草屯療養院丁碩彥院長表示，草屯療養院近年積極推動淨零醫療、綠色環境、能源資源管理及低碳行動，此次跳蚤市場不只是市集，更是落實永續精神的生活實踐，每一次物品再利用、每一次自備環保餐盒、每一次綠色消費，都是朝向淨零目標前進的一大步，也讓同仁與住院病友在日常生活中感受到永續的力量。本次活動也展現院內同仁與病友的創意與活力，也讓ESG、綠色療育園藝、節能減碳及資源循環等理念自然流動，草屯療養院未來將持續推動永續、健康、友善的院區文化，讓「淨零醫療」不只是政策，而是融入每個人的生活。
其他人也在看
新社花海人氣夯遊客破200萬倒數9天百花盛開
[NOWnews今日新聞]2025新社花海暨台中國際花毯節人氣爆發，2週來參觀人數突破200萬人次。台中觀旅局與農業部種苗繁殖改良場搶搭熱潮，攜手新社區農會作東大請客，今(21)日現烤500條杏鮑菇香...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
2025室內展覽懶人包｜寒流備案首選！蠟筆小新展早鳥享87折優惠、法老王特展贈星巴克優惠
想出遊但不知道去哪兒？雨天備案也可以參考全台人氣室內行程推薦，從藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項，現在只需要5折起就能買到門票，來一場精彩的展覽之旅囉！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前
（有影片）／控醣百分百 世界糖尿病日 二基推健康闖關
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】響應 2025 年世界糖尿病日，二林基督教醫院今（20）日上午在醫療 […]觀傳媒 ・ 1 天前
影／二基響應2025世界糖尿病日 控醣百分百健康才精彩
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為響應 2025 世界糖尿病日，二林基督教醫院於今(20)日上午在醫療大樓互傳媒 ・ 1 天前
鐵道迷必追！富岡鐵道藝術生活節11/22起登場 搭藍皮解憂號、鐵道模型展、數位集章、市集、交通資訊一次看！
2025富岡鐵道藝術生活節將於11月22日至12月7日登場！今年以「懷舊時光」為策展主軸，活動延續去年廣受歡迎的「藍皮解憂號」觀光列車，並邀請藝文團體於EMU500列車演出列車移動劇場，不僅能搭乘藍皮解憂號列車、欣賞藝術展演，以及結合音樂、美食與手作的主題市集與街區演出，還可順道觀賞仙草花紫色花海、品嚐客家美食，感受鐵道與藝術的時光之旅。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前
115年元旦升旗路跑府前廣場登場 廣邀台北市民共迎新年第一跑
用跑步迎接嶄新的一年！臺北市政府體育局21日正式宣布，「115年元旦升旗路跑」將於115年1月1日上午8點在臺北市政府前廣場盛大開跑。今年活動結合路跑、升旗典禮、闖關遊戲、市集與抽獎，未報名路跑者也可參與，成為新年第一天最具儀式感的城市盛典。活動採線上免費報名，自11月21日中午12點至12月12日23點59分止，路跑限額3,000名，額滿即止。中時新聞網 ・ 9 小時前
文字出走，在旅行中感受文學魅力 「字遊，自在：旅行文學展」即日起登場
文字出走，在旅行中感受文學魅力 「字遊，自在：旅行文學展」即日起登場 【記者蔡富丞/綜合報導】國立臺灣文學館 […]民眾日報 ・ 1 天前
TOYOTA 2026全球夢想車創意繪畫大賽徵件開跑，TOYOTA車主報名有機會獲得精美小禮！
Written by: Bear自2004年起，TOYOTA持續舉辦夢想車創意繪畫大賽，至今已來到第19屆，並且成為全球約百個地區15歲以下孩子共同參與的年度藝術活動。而此次，2026 TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽（TOYOTA Dream Car Art Contest）即日起正式開放徵件！CarStuff 人車事 ・ 1 天前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 13 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 6 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 天前
林映唯今辦婚禮！老公甜吻告白「妳不再是一個人」讓她泛淚
林映唯年初被交往三年多的男友Richard求婚成功，飛往充滿浪漫氣息的羅馬拍攝婚紗，今（21）日終於舉辦婚禮，正式升格為夫妻，下午先於萬豪酒店戶外場地舉行證婚儀式。證婚戶外區以「野性自然」為主題，只見這對新人緩步出場，現場賓客尖叫及掌聲不斷。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前