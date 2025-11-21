草療跳蚤市場 熱鬧展活力

為增進院內同仁與病友的互動，並推廣永續生活理念，衛福部草屯療養院昨（二十一）日在院區大禮堂舉辦「跳蚤市場︱拾全食美」活動，院區同仁與病友熱情響應，笑聲、交流與忙碌的身影交織出溫馨氛圍，享受買賣與互動的樂趣，現場溫馨熱鬧。

此次活動結合ESG、淨零醫療與資源再利用理念，推動低碳生活、減少浪費，鼓勵院內同仁與病友共同參與永續行動，現場設置多個特色攤位，包括交流店、中西餐、香豆奶、烘焙坊及動力小舖，展售二手衣物、豆花、優格、滷豆干、炸雞塊、鬆餅與米蛋糕等多元商品，吸引參與者熱烈交流與選購，學員也分享參與心得，表示從整理商品、介紹給大家到販售美食，過程中感受到幫助他人與完成任務的成就感，這些回饋不僅展現病友能力，也突顯職能治療在日常情境中幫助功能恢復的重要性。

職能治療科副主任蔡佳瑜表示，「拾全食美」跳蚤市場不僅是買賣交流，更是病友治療性參與的重要平台，病友透過協助佈置、販售、溝通、手作與團隊合作，不僅能在真實情境中練習認知、人際互動與職能技巧，也能提升生活自理能力與問題解決能力，同時增強自信與成就感，更促進社交互動與情緒表達，讓病友在參與過程中體驗合作、分享與被肯定的喜悅，也充分展現職能治療在日常生活情境中促進功能恢復的價值。

草屯療養院丁碩彥院長表示，草屯療養院近年積極推動淨零醫療、綠色環境、能源資源管理及低碳行動，此次跳蚤市場不只是市集，更是落實永續精神的生活實踐，每一次物品再利用、每一次自備環保餐盒、每一次綠色消費，都是朝向淨零目標前進的一大步，也讓同仁與住院病友在日常生活中感受到永續的力量。本次活動也展現院內同仁與病友的創意與活力，也讓ESG、綠色療育園藝、節能減碳及資源循環等理念自然流動，草屯療養院未來將持續推動永續、健康、友善的院區文化，讓「淨零醫療」不只是政策，而是融入每個人的生活。