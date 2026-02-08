草聖傳人黃友佳書贈宋社長／周紅微

書法大師黃友佳（右）書贈《將進酒》予本報宋社長。

周紅微

在台灣有草聖于右任傳人美譽的書法家黃友佳，親書李白《將進酒》書贈台灣好報社長宋智忱，這幅草書作品書寫的是唐代詩人李白的千古名篇《將進酒》，揮灑書成引來熱愛草書藝界美讚，余亦驚嘆試評之。

開篇“君不見黃河之水天上來，奔流到海不復回”到結尾“五花馬、千金裘，呼兒將出換美酒，與爾同銷萬古愁”，全文一氣呵成，完整呈現了這首詩的豪放與灑脫。這幅草書作品以奔放的筆墨、跌宕的章法，將李白詩歌的豪情與狂放表現得淋漓盡致，堪稱“詩書合一”的典範。

筆法：剛柔並濟，氣韻生動

書家以中鋒行筆為主，線條圓勁飽滿，提按轉折間富於變化。

如“天”“來”等字，起筆遒勁，行筆流暢，收筆果斷；“愁”“酒”等字則筆劃連綿，纏繞盤旋，盡顯草書的靈動與韻律。

結體：奇正相生，大小隨心

字形大小錯落、欹正相生，打破了傳統書法的均勻佈局。

有的字如“千”“金”寫得緊湊凝練，有的字如“奔”“流”則舒展奔放，營造出強烈的視覺衝擊力，恰如李白詩歌中“天生我材必有用”的自信與豁達。

章法：虛實相應，一氣呵成

整幅作品佈局疏密得當，字與字、行與行之間相互呼應，氣息貫通。

墨色的濃淡幹濕變化豐富，枯筆的飛白與濕筆的厚重形成鮮明對比，仿佛能看到書家揮毫時的暢快淋漓，將《將進酒》的詩意轉化為了可視的筆墨舞蹈。

氣韻：豪放灑脫，詩心書魂

作品最動人之處在於其氣韻的貫通與情感的流露。

書家通過奔放的線條、跌宕的節奏，將李白詩中的豪情、悲憤與曠達完美詮釋，使觀者在欣賞書法的同時，也能感受到詩歌的強大感染力，達到了“書為心畫”的藝術境界。

這是一件極具感染力的草書作品，它不僅在技法上展現了書家深厚的功底，更在精神層面與李白的詩歌產生了共鳴。

作品以其豪放的筆墨、灑脫的氣韻，讓我們在千年之後依然能感受到“詩仙”的豪情與“草聖”的風流，是一件真正意義上的“詩書雙絕”之作。

（照片宋社長提供）