草船借箭？ 夜市業者霸氣做「竹籤的家」 網笑爆「應做成人型」

〔記者李文德／雲林報導〕雲林東南夜市業者劉順斌看到民眾走路常不小心被竹籤戳中，以稻草與木棒組成「竹籤的家」，無償在夜市設置，讓民眾「插」在稻草棒上，上路2週效果極佳，地面竹籤數量大幅減少，有民眾見狀笑稱三國故事「草船借箭」上演，還有人笑說作成人形可「插小人」，引起熱烈討論。

近來兩週，東南夜市出現神秘稻草棒，且上面插滿竹籤，有的還夾帶著衛生紙，詳細一看還有紙條寫著「竹籤的家、讓孔明借箭成功」等有趣標語，民眾經過時會將已吃完的竹籤插上，新奇畫面令人好奇。

「我做的啦！」劉順斌指出，長年在夜市擺攤賣鍋貼，觀察到民眾走路時，腳常常都會踢到，或被竹籤戳傷，且如果民眾常亂丟在地上，對於環境恐造成髒亂，突發奇想以稻草與木棒做成「竹籤的家」，設置在夜市出口及廁所前。

東南夜市總幹事黃建發說，是上週首次設置4個點，他一晚平均都要到1個點拔掉3次密密麻麻竹籤來回收，地面出現竹籤的情形已減半，由於頗富好評，因此已增加至6個站點，未來會視情況再增設。另為不讓騎車民眾被偷走安全帽，也設置安全帽置物櫃，讓民眾不必擔心被偷走。

民眾表示，逛了那麼多夜市，第一次看到專門為了竹籤而設計的稻草棒，備感貼心，如此穿拖鞋在夜市行走也不怕被戳傷。網友更笑說「原來這就是草船借箭」，還有人歪樓說「覺得做成人形，上面印小人，比較多人去插！」引起大家哄堂大笑。

