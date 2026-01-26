其他人也在看
快訊／全家開出2張千萬發票！他花49元買熟食中獎 幸運門市曝
財政部公布114年11-12月統一發票中獎號碼，全家便利商店本期開出14組大獎，包括2張千萬特別獎、2張2百萬特獎、5張20萬頭獎和5張雲端發票專屬獎1百萬，其中1名超級幸運兒僅花49元買熟食就抱回1,000萬元。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 8則留言
威力彩頭獎飆6.9億！4生肖「新年走大運」財富滾滾來
威力彩頭獎上看6.9億元，《搜狐網》運勢專欄點名4生肖，新的一年財運亨通，不僅賺錢機會多，轉運速度快，有機會獲得意外之財，生活也將更加富足。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
花蓮1400元「8連碰」獨得6.92億！單身男應對老闆罵「沒差我有頭獎靠」
財神爺降臨花蓮！一名40歲單身未婚的陽光男孩在台北上班，只是開車去花蓮玩，買伴手禮買到身上剩下2000元，抱著一顆想把剩下的錢花掉的心情，花 1400 元，就抱走高達 6.91 億元的大樂透頭獎，寫下近 5 年來最高獎金紀錄，還一口氣包辦參獎、伍獎，總計6.92億元。沒想到這一順手之舉，竟讓他身價暴漲。中獎後他雖興奮到失眠暴瘦2公斤，但上班面對老闆刁難，不僅沒離職，還在心中默念「我有頭獎可以靠」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 6則留言
2026金價看漲！黃金鑽石3折起挑選指南挑戰最低價 愛意與財運一次滿足
2026年開春，黃金價格再度創下歷史新高！隨著全球局勢愈發動盪，各國中央銀行正加速增加黃金儲備，將其視為對抗金融與地緣政治風險的關鍵資產，也讓金價持續走揚、後續仍看漲，不少人投資人已在找低點購入實惠黃金，想趁勢入手黃金當投資看過來，今年農曆春節適逢金馬年，緊接著就是西洋情人節，Yahoo購物中心期間限定推出招財鍊金術3折起，大膽挑戰近期黃金最低價，無論是想用年終獎金存第一桶金的小資族，或計畫在過年期間求婚、安太座的男士們，這篇「黃金鑽石挑選指南」帶你聰明把握優惠，讓愛意與財運一次滿足、面子裡子都賺飽！Yahoo好好買 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
威力彩6.9億拚fire老闆！「3星座」看到快接 有橫財入命
威力彩拚6.9億！ 命理點名3星座「橫財入命」旺翻天EBC東森財經新聞 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
2大超商、全聯開出千萬發票！他1元買袋中100萬 中獎門市一次看
財政部公布114年11-12月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN、全家和全聯福利中心皆開出千萬發票，有超級幸運兒花23元買泡麵中1000萬，還有幸運兒只花1元加購購物袋就中雲端發票專屬獎1百萬。(賴俊佑)三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發表留言
快訊／威力彩頭獎飆6.9億 1／26開獎號碼、怎麼玩一次看
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發表留言
快訊／萊爾富開出20萬頭獎！幸運兒只花110元 中獎門市在這
財政部公布114年11-12月統一發票中獎號碼，萊爾富本期開出開出頭獎20萬元，幸運兒僅花110元就抱回高額獎金！（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1則留言
瑕疵玩偶「哭哭馬」中國現象級爆紅 延伸商品將推「哭哭12生肖」
農曆馬年將至，市場上充斥著喜氣洋洋的紅色馬年商品，但中國義烏卻出現一款「現象級」爆紅玩偶。原本設計為紅色「笑笑馬」的絨毛玩偶，因工廠工人縫紉失誤，不慎將嘴巴縫反，變成嘴角下垂的「哭哭馬」。一名消費者收到這款瑕疵玩偶後，將照片分享到社群平台，原本打算換貨，卻意外引發大量網友共鳴，直呼「這根本就是上班時的我」。隨著討論升溫，網友還開始替它取名「周一馬」，更出現「馬倒成功」、「愁馬在手」等諧音哏。「瑕疵」玩偶需求隨著熱議迅速暴增，義烏廠商緊急調整產線，原本兩條生產線擴增至十多條，全速運轉仍供不應求。「哭哭馬」甚至超越原本的「笑笑馬」，成為店內銷量冠軍。如今，廠商也規畫延伸產品線，開發「哭哭十二生肖」系列。Yahoo國際通 ・ 11 小時前 ・ 1則留言
40歲上班族旅費剩2千！梭哈買彩券「幫助花蓮」 抱走6.92億元頭獎
去年11月14日花蓮開出威力彩頭獎！對此，台彩總經理謝志宏透露，這名中獎人是年約40歲的上班族，當時是請年假到花蓮旅遊，旅程快結束時，把剩下的旅費拿去買彩券，想著要貢獻給花蓮，結果隔天對獎時發現中了頭獎。謝志宏表示，中獎人希望對外傳達「存好心、做善事，善美行」的觀念。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
快訊／7-11開出8組發票大獎！他花23元買泡麵中千萬 還有花1元抱走百萬
財政部公布114年11-12月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN本期開出3張千萬特別獎、2張2百萬特獎、3張雲端發票專屬獎1百萬，共有8名幸運兒，其中1位超級幸運兒只花23元就中1,000萬元，100萬雲端發票專屬獎幸運兒則只花1元！（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 541則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 76則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 7則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 18 小時前 ・ 1則留言
LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典
藝人LuLu與陳漢典今（25）日舉行文定，一整排貼有55688標誌的台灣大車隊計程車護駕，主禮車上的職業駕駛是LuLu的父親黃路，在女兒大喜之日親手掌舵，黃路一坐上駕駛座，就按下計費跳表機，新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來，當車隊完成迎娶回到會場，黃路還列印出125元收據交給新人，象徵把最穩定的幸福準時送達。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 23則留言
攀登》爬台北101酬勞少到尷尬 Honnold透露最大挑戰
在因雨延後24小時後，美國攀岩好手Alex Honnold今天花了1小時31分33秒的時間成功征服台北101，完成史上最高都會區徒手攀登紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 39則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 2則留言