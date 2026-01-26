圖／童嘉

話說一向很精明的諸葛亮，答應了周瑜三天弄十萬支箭給他，但又不想花錢花材料和人工，就很奸詐的利用江邊起大霧的時候，去挑釁曹操，知道曹操不敢大意來戰，一定會萬箭齊發亂射一通，再用稻草人船隊去接一堆箭回來。

大霧之中，箭確實接到了不少，還有其他好物也有撈到一些。