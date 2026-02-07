草莓不只奶香系！阿檸清爽草莓香檸綠、BAC玫瑰蛋糕浪漫上桌

（圖／品牌提供）

草莓季正式報到，不論手搖飲或甜點品牌，都用各自的方式詮釋這顆冬季主角。今年冬天，一邊是主打爆打檸檬工法的手搖飲品牌「阿檸 a.ling」，推出清爽派新品「草莓香檸綠」；另一邊則是精品甜點品牌「BAC」，以玫瑰意象打造情人節限定蛋糕與草莓生巧克力禮盒。

相較於市場上常見的濃郁奶系草莓飲品，阿檸選擇走出另一條清爽路線。冬季限定「草莓香檸綠」以新鮮大湖草莓為主角，搭配屏東產地直送檸檬與夏茉莉綠茶，打造甜酸平衡、耐喝不膩的風味結構。每一杯皆以手打草莓保留自然果肉與果香，再經過35下爆打檸檬，將果汁與果皮精油香氣完整釋放，讓檸檬的清亮酸韻成為開場。

（圖／品牌提供）

入口瞬間，先是檸檬的清爽酸感喚醒味蕾，隨後草莓的柔甜緩緩鋪陳，最後由夏茉莉綠茶收尾，留下淡雅茶香與回甘。整體風味乾淨俐落，不厚重、不黏膩，是一杯即使在冷冷的冬天也能暢快喝完的草莓飲品。品牌強調，草莓每日依到貨狀況限量供應，只為確保每一杯都保有最佳新鮮度與果香狀態。

阿檸希望打破「草莓＝甜膩」的既定印象，讓草莓多一點清新與層次感。熟悉的爆打檸檬成為靈魂關鍵，既保有品牌特色，也讓草莓呈現出全新的樣貌。對於想喝草莓、卻不想負擔過重甜味的消費者來說，「草莓香檸綠」提供了不同以往的清爽系選擇。

而在情人節氛圍漸濃之際，草莓則在甜點世界裡化身為浪漫象徵。BAC以精品玫瑰為靈感，推出情人節限定「莓瑰戀人」手工造型蛋糕與「草莓生巧克力禮盒」，將視覺藝術與味覺層次結合，讓甜點成為可以被細細品嚐的心意。

「莓瑰戀人」手工造型蛋糕以精緻玫瑰造型作為頂層焦點，如同能吃的不凋花，一出場便吸引目光，搭配70%與100%苦甜生巧克力餡，展現深邃可可香氣；中段加入酸甜覆盆莓與草莓果餡，讓果香在厚實巧克力中綻放明亮對比，最後以巧克力湯種戚風蛋糕收尾，口感濕潤柔滑，尾韻細緻綿長。同步推出的「草莓生巧克力禮盒」，則以絲絨般滑順口感與莓果香氣，成為更輕巧卻同樣充滿儀式感的告白選擇。無論是送給戀人、朋友或犒賞自己，都能在這份甜點中找到剛剛好的甜蜜分量。

（圖／品牌提供）

