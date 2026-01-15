草莓其實不是莓果類！專家揭「真正身分」 網震驚：長知識了

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

每年11月起，臺灣草莓就悄悄登場，直到隔年4月都是香甜的草莓季。臺北農產指出，草莓喜歡冷涼氣候，最適溫度在6-24℃之間。不耐高溫與乾旱，特別怕雨水，過多會影響果實品質，因此農民必須細心管理。適合栽種於排水良好、鬆軟肥沃的砂壤土中。

臺灣草莓常見的品種？

．豐香（桃園1號）：早生種，果實碩大、短圓扁。

．香水：果實硬、口感紮實，容易保存，是目前市占率最高的品種。

．紅顏：來自日本，引人注目的橢圓飽滿果型，帶有香檳葡萄味。

草莓是蔬菜還是水果？

你知道嗎？草莓雖然稱為「莓」卻不屬於莓果類！臺北農產分享，在學術分類中其實被視為「蔬菜」，因為它是草本植物所結的果實！但因為我們常在點心或飯後享用，所以它又成了「水果」。

•拍賣市場分類：佐餐用=蔬菜，飯後甜點=水果！

•園藝學分類：草本植物=蔬菜，木本植物=水果！（因此草莓、西瓜、甜瓜都屬蔬菜）

10顆草莓=成年人一天所需維生素C，富含膳食纖維、果膠，幫助腸胃蠕動，不論是草莓是蔬菜還是水果，草莓都是香甜可口又含有豐富營養素的健康選擇，把握冬天的「莓」好，吃起來！

草莓怎麼挑選？ 看這些重點就對了

．紅草莓：轉色完全，果皮鮮紅即為熟果

．白草莓：看籽的顏色，由白轉紅表示熟了

．粉紅草莓：表皮均勻粉嫩為佳

．畸型果：多由授粉不完全或天氣因素造成，形狀怪異但仍可食用

草莓清洗學問大 正確清洗3步驟

研究顯示草莓名列髒髒水果排行榜之冠！臺北農產說明，草莓不用先去蒂頭，保留蒂頭清洗，才能避免雜質與農藥從切口滲進果實。至於葉片摘或不摘都可以，不同專家做法不同，依個人習慣即可。

１、清洗＋細水流沖

把草莓放進濾網，用清水甩洗2次，再用細水溢流約10分鐘

２、瀝乾

保持果型完整，輕柔瀝乾水分，不要用力擠壓

３、去除蒂頭

用手指輕按果身，把蒂頭剝除即可

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

