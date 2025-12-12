草莓凍乾遭爆「內有完整小蟲」 賣場：抽樣檢測無異常

民眾購買美式賣場販售的義美草莓凍乾，發現其草莓內有完整小蟲。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 近日有民眾到美式賣場購買義美品牌的草莓凍乾，發現果乾內竟有一隻完整小蟲，直呼「噁心」，差點將其吃下肚。事後民眾將畫面上傳社群，引發網友熱議。賣場則回應稱已將問題產品送往抽樣檢測，無異常。並建議會員將商品帶回門市辦理退換或後續處理。

民眾日前在美式賣場好市多(Costco)購買義美草莓凍乾時，竟發現果乾內竟藏有「整隻小蟲」，直呼實在太噁心。貼文中指出，「購買的義美草莓乾其中一顆咬開後發現完整蟲體，一開始要吃下去還不相信」，並透露這款產品已回購多次，卻首次遇到異物。貼文曝光後，引發網友議論，有人直呼「太噁了吧」，但也有人出面緩頰，稱水果類本就難以完全避免蟲害，也很難在完好無損得情況下判定有沒有蟲，甚至有網友戲稱可以「當作沒農藥的保證」。

好市多今出面回應，由於僅憑網路照片無法確認商品的實際狀況，賣場已進行抽樣檢測並未發現商品異狀。若會員對商品仍有疑慮，建議將商品帶回門市，由會員服務櫃檯協助辦理退換或後續處理。





