草莓別直接放冰箱！專家揭「多做1事」能放更久 又香又甜、風味不流失

草莓產季來臨！農業部列出台灣6大品種，並分享挑選與保存草莓的技巧。（圖／記者許雅惠攝影）

草莓產季來了！台灣草莓品種多樣，甜度、風味不盡相同，農業部列出台灣常見6大草莓品種，包括豐香、紅冠、香水、天來、台農1號與戀香草莓，並分享挑選與保存方式，買回家別直接放冰箱，建議平舖於容器底部後，用保鮮膜封好，再放入冰箱冷藏，有助於延長保存期限。

台灣6大草莓品種！豐香多汁、甜度高 天來口感扎實

農業部在臉書粉專表示，台灣草莓品種可分為6種，例如桃園1號「豐香」，曾長時間穩坐草莓界扛霸子，栽種面積最大，最經典的草莓味，若在水果攤看見特別大顆的草莓，很有可能是桃園4號「紅冠」，外型稍微不規則，果香清新，酸甜平衡，口感偏鬆軟。

▎桃園1號（豐香）

主要產區在苗栗大湖，果實為短扁形或圓錐形。肉質多汁、甜度高、香氣濃郁。

▎桃園4號（紅冠）

主要產區在新竹關西，果實碩大，外型呈現不規則扇形或圓錐形。果香清新，酸甜適中，口感偏鬆軟。

▎香水

主要產區在苗栗大湖，果實為圓錐形，尾端較圓，酸甜度比豐香淡，口感較扎實，產量最高。

▎內湖1號（天來、蘋果）

主要產區在台北內湖，果實為圓錐形，帶有淡淡蘋果香，口感較扎實。

▎台農1號

主要產區在嘉義太保，果實為圓錐形，具有醇厚天然奶香與果酸風味，口感軟Q。

▎苗栗1號（戀香）

果實為圓錐形，外型大顆又美觀，具特殊香氣，口感扎實，甜度高。

挑選草莓與保存技巧大公開 延長新鮮口感與香味

農業部曾分享，挑選草莓時，以色澤鮮亮有光澤，顆粒飽滿且香味濃郁者佳；另外保存方面，若還未食用先不必清洗，平舖在容器底部後，用保鮮膜封好，留部分空隙通氣，再放入冰箱冷藏，可延長保存期限，清洗時將草莓放入流動的盆水中漂洗，初步潔淨果實表面後，在水龍頭下一顆顆沖洗，最後再切除蒂頭，避免風味從切口流失。

