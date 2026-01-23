草莓別直接放冰箱！專家揭「多做1事」能放更久 又香又甜、風味不流失
記者鄭玉如／台北報導
草莓產季來了！台灣草莓品種多樣，甜度、風味不盡相同，農業部列出台灣常見6大草莓品種，包括豐香、紅冠、香水、天來、台農1號與戀香草莓，並分享挑選與保存方式，買回家別直接放冰箱，建議平舖於容器底部後，用保鮮膜封好，再放入冰箱冷藏，有助於延長保存期限。
台灣6大草莓品種！豐香多汁、甜度高 天來口感扎實
農業部在臉書粉專表示，台灣草莓品種可分為6種，例如桃園1號「豐香」，曾長時間穩坐草莓界扛霸子，栽種面積最大，最經典的草莓味，若在水果攤看見特別大顆的草莓，很有可能是桃園4號「紅冠」，外型稍微不規則，果香清新，酸甜平衡，口感偏鬆軟。
▎桃園1號（豐香）
主要產區在苗栗大湖，果實為短扁形或圓錐形。肉質多汁、甜度高、香氣濃郁。
▎桃園4號（紅冠）
主要產區在新竹關西，果實碩大，外型呈現不規則扇形或圓錐形。果香清新，酸甜適中，口感偏鬆軟。
▎香水
主要產區在苗栗大湖，果實為圓錐形，尾端較圓，酸甜度比豐香淡，口感較扎實，產量最高。
▎內湖1號（天來、蘋果）
主要產區在台北內湖，果實為圓錐形，帶有淡淡蘋果香，口感較扎實。
▎台農1號
主要產區在嘉義太保，果實為圓錐形，具有醇厚天然奶香與果酸風味，口感軟Q。
▎苗栗1號（戀香）
果實為圓錐形，外型大顆又美觀，具特殊香氣，口感扎實，甜度高。
挑選草莓與保存技巧大公開 延長新鮮口感與香味
農業部曾分享，挑選草莓時，以色澤鮮亮有光澤，顆粒飽滿且香味濃郁者佳；另外保存方面，若還未食用先不必清洗，平舖在容器底部後，用保鮮膜封好，留部分空隙通氣，再放入冰箱冷藏，可延長保存期限，清洗時將草莓放入流動的盆水中漂洗，初步潔淨果實表面後，在水龍頭下一顆顆沖洗，最後再切除蒂頭，避免風味從切口流失。
更多三立新聞網報導
小弟弟啪一聲秒消風！「2體位」最常出事 醫示警：半硬不硬更危險
剛吃飽又嘴饞！竟是假性飢餓 醫揭「5大警訊=缺水」大腦被騙了
這盒折200元！好市多驚現「神級水果」 網大推：外面難買到、送禮超體面
三餐照吃卻沒體力！醫揭「4食物」越吃越累 肉圓也上榜
其他人也在看
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 18 小時前 ・ 8則留言
攀登101全球直播！Netflix「一招」不讓墜落畫面播出
體育中心／李明融報導全球知名的傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）即將於本週六（24日）挑戰徒手攀登台北 101，這場高風險挑戰全程將由Netflix進行獨家直播。他將在沒有安全防護的情況下登上台北101頂端，全世界都為這項壯舉屏息以待，不過外界擔心如果他不幸墜落，畫面是否會立刻傳到全世界，對此Netflix已經做好防範措施。FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 31則留言
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 37則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 23 小時前 ・ 11則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 90則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 59則留言
台南「妃龍大戰」結局已寫好？媒體人大膽斷言：這人上天
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選。立委陳亭妃在民進黨台南市長初選民調中勝出，將對決國民黨謝龍介，媒體人黃揚明也預言最終結局。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 126則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 24則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 1 天前 ・ 12則留言
罹食道癌突病危送醫！龍千玉親弟憔悴首公開露臉 「最新病況」曝光
本週（24日）播出的最新一集中，歐漢聲展現「厚臉皮」功力，點名要與金曲歌后曹雅雯合唱情歌〈夢中情話〉，更拍胸脯保證：「今天絕對不模仿，我認真唱！」但轉頭又開始模仿張學友，讓曹雅雯忍不住回頭和陳亞蘭告狀「吼唷！你看他啦！」沒想到音樂一響起，歐漢聲再次破功，轉頭化身「阿杜」沙啞深情開唱，讓曹雅雯瞬間破防，笑場到直接蹲坐在地，最後更氣到直接在攝影棚「出手揍他」！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
2026選戰代表民進黨角逐台北市長？王世堅表態了
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導民進黨2026年六都選戰布局，僅剩台北市、桃園市尚未正式確定人選；其中台北市長方面，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農登記，但被外界點名的人選則包含綠委王世堅、行政院副院長鄭麗君、不分區綠委沈伯洋等人，尤其王世堅擁有全國知名度，更受外界高度關注。對此，王世堅今（23）日與民進黨台南市參選人、立委陳亭妃一同宣布南下發放春聯活動時，記者就問陳亭妃是否會勸對方參選台北市長時，王世堅也表態了！民視 ・ 2 小時前 ・ 22則留言
隋棠澳洲曬「照騙」！ 親揭背後辛酸真相
女星隋棠最近到澳洲旅遊，在社群網站分享一張自拍近照，看起來愜意自然。不過45歲的她坦言，這張「照騙」背後，其實藏著不為人知的一面。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 18則留言
聯發科發爐！00929問鼎20元大關 今年績效狠甩0056、00878
IC 設計一哥聯發科（2454）強攻漲停，高股息 ETF 族群也像「挖到黃金」。其中，重壓科技股的復華台灣科技優息（00929）今（23）日盤中一度觸及 19.97 元，距離20 元整數大關僅剩一跳之遙，這也是00929繼2024年7月以來，睽違一年半首度挑戰20元。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前 ・ 61則留言
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 1則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 70則留言
把握週末好天氣！下週「變天時機曝」專家：兩波接力
生活中心／李汶臻報導近來民眾明顯感受到天氣轉冷，讓有關「霸王級寒流」的話題，在網路上掀起熱議。據中央氣象署預報，今（23日）上午受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及金門有持續10度左右、連江約6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。而氣象專家普遍預測，今日「強烈大陸冷氣團」開始減弱，氣溫逐漸回升，但提醒短暫回暖三天後，下週將有兩波濕冷空氣接力南下壓境，屆時又要變天了。民視 ・ 3 小時前 ・ 1則留言
快訊／入夜急凍！14縣市低溫特報「8地非常寒冷」
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫寒冷，中央氣象署於16時31分發布低溫特報，提醒局部地區今下午至明日上午可能出現10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 3則留言
有一種禮貌叫台人！結帳時「獨有舉動」成習慣 日店員嚇傻：第一次遇到
台灣人再度用行動證明，「最美麗的風景」果然是人。一名女子分享，自己發現只要在結帳時拿出千元鈔票，許多人都會不自覺補上一句「不好意思，我只有大張的」，彷彿付錢也需要先道歉。貼文曝光後，立刻引發網友強烈共鳴，直呼這根本是台灣人的日常。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 64則留言