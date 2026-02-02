草莓到底怎麼保存？正確方式曝光

草莓不管是直接吃還是做成甜點，都是大人小孩心目中的療癒首選。（示意圖／翻攝自pexels）





每到草莓的季節，走進超市或水果攤總能聞到陣陣誘人的草莓香。那鮮紅欲滴、外型小巧可愛的草莓，不管是直接吃還是做成甜點，都是大人小孩心目中的療癒首選。不過，草莓雖然好吃卻是出了名的「嬌貴」，常常買回家放不到兩天就開始出水、發爛，讓人好心疼。其實，只要掌握幾個關鍵的保鮮小祕訣，就能延長這份甜蜜滋味。

專業甜點店老闆傳授蒂頭朝下擺放術

想要讓草莓多放幾天，擺放的方法大有學問。一名甜點店老闆在社群平台上分享，延長保鮮的秘訣在於「創造乾爽的空間」。首先，在大的保鮮盒底部鋪上厚厚的廚房紙巾，接著把草莓的「蒂頭葉子」那一端全部朝下排好。關鍵在於草莓與草莓之間要留有空隙，絕對不能重疊擠壓，否則受壓處很快就會腐爛。

最後在草莓頂部再覆蓋一至兩張紙巾吸除冰箱中的濕氣，蓋上盒蓋冷藏，就能讓草莓維持新鮮。要注意的是，草莓非常怕水，買回家後千萬不能先清洗，一旦碰了水，果肉就會迅速軟化，一定要等到要入口前的那一刻再洗。

冷凍保存加砂糖能維持果肉風味

如果一次買太多吃不完，或是想在非產季也能品嚐草莓，全聯建議可以採用「冷凍保存法」。在冷凍前，必須先仔細清洗並去除蒂頭，最重要的一步是用廚房紙巾確實將每一顆草莓表面的水分吸乾。由於草莓冷凍後甜度會略微下降，放入冷凍袋前可以先灑上一層薄薄的砂糖，這樣不僅能鎖住風味，還能保存長達1個月。

這種冷凍草莓在半解凍狀態下吃起來就像雪酪，口感非常清爽。如果要用來打果昔或煮果醬，這種保存方式也最為方便。

挑選草莓觀看色澤與顆粒感

除了正確保存，源頭挑選也是保鮮的基礎。在選購草莓時，應該挑選整顆果實呈現鮮紅色、光澤感強，且表面的小顆粒（種子）立體感分明的草莓。如果蒂頭的葉片呈現翠綠且微捲，代表草莓才採收不久，新鮮度最高。

如果草莓葉片已經枯黃乾癟，或是底部果肉出現暗紅色、甚至滲出果汁，就代表過熟或已經受損，這種草莓買回家後即便妥善保存，也必須在當天食用完畢。

