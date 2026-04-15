草莓園認養秋田犬...原飼主PO對比照「全身皮膚病」心碎：養成什麼德性

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記者羅欣怡／桃園報導

草莓園一年前從社團認養秋田犬Monster。（圖／翻攝自Google Map）

請尊重生命！桃園市大溪一間草莓園，1年前透過網路認養了一隻秋田犬Monster，但近日原飼主「突襲」，卻發現Monster不但被丟在草莓園由員工飼養，身上的毛也都疏於整理、清潔，整身都是皮膚病，甚至還瘦了一大圈，氣得當場帶狗回家另覓接手人，直呼「真的很心痛」。

網友在Threads上分享原飼主的發文，指出當初忍痛送養自己的心頭肉，但卻在日前發現Monster根本沒被好好對待，原本黃白相間的毛色，如今變得黯淡無光，甚至被圈養在草莓園的一處鐵皮空地上，四周沒有安生之處，還堆放了保麗龍箱。原飼主看了心好痛，痛批「一隻好好的狗，被養成這什麼德性」，當下立即把愛犬帶回家，送洗、整理毛，卻發現Monster早已滿身皮膚病，還要持續追蹤治療。

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原飼主突襲草莓園，發現愛犬遭不當對待，相當痛心。（圖／翻攝自Google Map）

照片曝光後，引起網友熱議，痛批草莓園業者太誇張，粉專《寶總監的寶之國與他的狗王子們》也發文抨擊「不會養就不要在那邊造孽，還在那邊扯東扯西把狗養在垃圾堆，一起床尿尿看到這篇龜懶趴火，只好去Google送他一星評論。」要求草莓園業者公開道歉，「承諾這輩子不會再養狗，並負責後續所有醫療費用那一些。」

草莓園業者日前也發出5點說明:

1. monster 在我們沒有開放園區的情況下是生活在草莓園裡的(原飼主知道生活情況)

2. monster 的個性原因 以及有發生過攻擊事件 所以開園期間避免突發狀況，所以才放置在臨時的場域並非長期圈養的區域 (他不是長期養在那邊)

3.原飼主4/11前來時，希望暫放區我們鋪設人工草皮以及圍欄，我們也同意,但目前飼主就先帶走了,後續我們在溝通中.

4. monster 每天都會散步兩次 風雨無阻,由於最近田地潮濕,室內室外的溼度較高,對於monster 後續的照護我們會持續負責以及跟飼主聯絡

5.很抱歉打擾大家,但還是分享他之前的生活情況,後續美容費用以及飼料費用等支出我們會負責，對於他的狀態跟環境，我們也會深刻反省跟檢討，也會持續跟原飼主溝通討論。

業者PO文表示永久停業，企圖止血。（圖／翻攝自Google Map）

業者昨日更發文，表示對於近期發生的爭議，只有最深的歉意。「我們決定自即日起永久歇業，以此為我們的失誤承擔最終責任。」

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