草莓園變教室！八德廣興國小用「水簾科技」培養學子永續思維

廣興國小積極與在地草莓園攜手成為教育夥伴，合作推動多項食農課程，在互動中增長教學知能。圖：教育局提供

近年來，食農教育在校園中扮演了重要的角色，桃園市教育局也鼓勵各校以此作為發展特色課程的重點方向。位於八德區的廣興國小在原有的校訂課程裡融入更多創新元素，讓食農教育展現更多元的價值與學習意義。

老師講述水簾的原理、應用方式及重要觀念「水帶走熱量」。圖：教育局提供

廣興國小積極與在地草莓園攜手成為教育夥伴，合作推動多項食農課程，在互動中增長教學知能。這學期進一步將草莓園的「水簾降溫」科技轉化為教學素材，教導學生學習利用科技與環境共生共好。水簾原本為畜牧業養殖所使用，經八塊厝草莓園的多方嘗試，終於成功導入溫室大棚做為降溫設備器材，廣興國小也據此規劃了「水簾科技探究課程」，並結合了食農教育架構「農業生產與環境」中「科技於農業生產的應用與影響」主軸，希望透過課程實施，讓學生瞭解到農業生產環境當中的科技應用，並嘗試運用科技解決農業發展所遇到的問題。

廣興國小提到，水簾科技探究課程的內容包含參觀、建立概念到實作，一開始由老師帶領學生參訪草莓園的農業科技設施，包括高架化、介質選用、土壤EC值、氮磷鉀值、光照、溫濕度檢測技術、太陽能能源整合技術、水簾降溫科技、紅藍LED燈、遮陽系統、程控電腦等，讓學生初步瞭解科技設施在農業中的使用；接著，課程進入探究階段，學習如何利用科技實現無毒種植，包含液肥控制、無毒養殖、天敵防制、捕蟲科技、友善生態圈種植等；最後的實作，則以水簾降溫做為題目，於課堂中讓學生嘗試製作小型實驗模型，模擬草莓園的降溫系統。

實作課程中，老師首先講述水簾的原理、應用方式及重要觀念「水帶走熱量」，因此水簾可達到降溫效果。接著讓學生檢驗對比風扇、水簾彼此之間的相關性，設立實驗組與對照組，檢驗單開風扇、單開水簾以及兩者皆運作的降溫情況，不僅讓學生瞭解到降溫的效果，也能體驗水帶走熱量的實際效果。

接下來，學生透過時間軸圖表記錄試驗數據，並描繪出降溫曲線，實驗結果顯示降溫效果最為顯著為開啟後2分鐘左右，5分鐘趨於平穩，可降低約5度C。最後，各組成果發表，除了探討實驗結果外，老師更引導學生思考降溫科技對於環境的影響，並結合當前環境變遷與聯合國SDGS議題，希望培養學生完整的科技觀與永續思維。

教育局表示，透過學校長期耕耘與推動課程創新，廣興國小逐步培養學生對科技的興趣與探究能力，讓孩子能思考如何運用科技改善生活中的問題，在食農教育的學習歷程中快樂成長。

