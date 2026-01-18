草莓大湖年產300噸廢農膜 苗栗縣府審慎評估最有效方案

苗栗縣全縣每年約產生430公噸廢農膜，最主要來源是大湖鄉等鄉鎮栽種草莓後所產生的廢棄農膜。（謝明俊攝）

苗栗縣全縣每年約產生430公噸廢農膜，最主要來源是大湖鄉等鄉鎮栽種草莓後所產生的廢棄農膜。苗栗縣政府為解決這項問題，規畫爭取中央經費興建農膜處理中心，經縣府委託廠商做可行性評估，面臨經濟規模是否足以支撐農膜處理廠持續營運問題，縣府另研議是否補助各鄉鎮市委由其它縣市廠商處理？根據實際問題採取最有效解決方案。

苗栗縣全年所產出的廢棄農膜約有430噸，其中大湖鄉因是草莓產地，每年產出大量廢農膜高達300公噸，去年就曾發生清運業者停運後廢農膜無處可去，暫時堆置在鄉垃圾掩埋場約120公噸，嚴重影響環境。苗栗縣長鍾東錦為解決去化問題，規畫以BOT方式設置農業剩餘資源循環中心。

縣府經委託廠商做相關可行性評估，並於113年12月6、9 日辦理2場公聽會，會場民眾反對聲眾。114年8月12日縣府農業處派員參加農業部農糧署舉辦「農糧剩餘資源循環利用政策與措施暨農業塑膠集運、清洗循環作業指引宣導說明會」，會中，嘉義縣東石合作農場討論農業塑膠資源回收種類的相關限制，及所面臨的實際問題。

接下來，去年10月1日桃園市廢棄物再利用公司向縣府提出參考數據，以該公司服務項目及清運處理技術與廠區設備，讓苗栗縣政府重新思考量全縣廢農膜數量有限，並多集中在4～6月，是否足以支撐公司營運，影響廠商投標意願 。縣府隨後邀集18鄉鎮市公所調查並討論農膜回收再利用，統計廢農膜數量與集運方式，以確立後續作業執行模式。縣府將審慎評估未來方向，不排除以補助各鄉鎮市清運農膜交由外縣市廠商處理，更加符合經濟效益。

