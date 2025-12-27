草莓大福開賣啦 大稻埕冬日散步正浪漫！百年老宅咖啡、昭和氛圍名店一次收

Photo Credits：kunch0715、garboodiary

隨著草莓季正式開跑，大稻埕再次成為台北街頭最浪漫的風景。這裡不僅有排隊名店「滋養和菓子」飄散甜美果香，更有許多隱身百年老宅中的昭和感咖啡廳，讓人彷彿瞬間穿越回優雅的舊時光。走在迪化街的紅磚巷弄間，除了品嚐時令甜點，更不能錯過充滿歷史韻味的古蹟建築。

【大稻埕冬日散步真浪漫】

https://www.instagram.com/p/CnOFtyxS68k/

https://www.instagram.com/p/CYGko70PBp4/

Photo Credits： pomelowang1810 、happyjiangjiang

70年歷史的日本和菓子專賣老店，每到草莓季，一大早在站門口就有排隊人龍等待開門搶購甜而不膩的草莓大福，外層大福皮柔軟Q彈，份量、甜度恰到好處的紅豆餡，搭配鮮香多汁、帶著果酸的大顆草莓，在口中譜出美妙的幸福樂章，好吃到讓人會上癮；其他像是最中、銅鑼燒、鳳梨酥也都是相當受歡迎的伴手禮選項。

地址：台北市大同區迪化街一段247號

交通方式：捷運大橋頭站1號出口，步行約8分鐘

昭和浪漫洗濯屋霜淇淋專賣店

https://www.instagram.com/p/ClOd7Q7PJqc/

https://www.instagram.com/p/CheolJ8LQB-/

https://www.instagram.com/p/CjsRbbZrg41/

https://www.instagram.com/p/CkDqVFpyJIb/

Photo Credits：moon_haha、tr_bear26、garboodiary、s1511205

昭和浪漫洗濯是以老洗衣店老宅改造後，專門販售霜淇淋的專賣店，與昭和浪漫冰室為同一個老闆經營。店內許多小物諸如長椅、櫥櫃、木門等打造出昭和風情的懷舊氛圍。每個季節提供不同限定口味，夏日芒果、藍莓霜淇淋正是好吃的季節，另外也很有人氣的像是大人的威士忌巧克力、日本梅酒霜淇淋、昭和北海道牛乳霜淇淋泡芙等，濃有獨特滋味，好吃又好拍。

地址：台北市大同區安西街3號

開放時間：周一-周五 12:00-18:30，周六-日 11:30-18:00

交通方式：捷運大橋頭站1號出口，步行約6-8分鐘

AKA CAFE/百年歷史豪商住宅改裝的預約制咖啡聽

https://www.instagram.com/p/CBhqTDgHyPG/

https://www.instagram.com/p/B_Z9ODVnoIp/

Photo Credits：reginaqq26、ir123456789

想一探 AKA café 的神祕面紗，必須事先預約，按下門鈴，待人領路後才能抵達。傳統大宅院內有著巴洛克式的西式洋柱，庭院茂盛植栽中擺放了低矮桌椅，很有拍攝電影場景的氣氛，也不難想像這裡曾是大戶人家的宅邸。白天是一個喝咖啡的秘境，到了天色漸暗，吧台變身為可以調製各式大稻埕風格的調酒吧Quando。

地址：台北市大同區民樂街66號後棟

開放時間：周二- 週六 10:30-00:00（假日營業至01:00），周日- 週一10:30-18:30，18:30後提供調酒

交通方式：捷運北門站3號出口，往迪化街方向步行約15-20分鐘

仁安醫院/百年古蹟景點

https://www.instagram.com/p/C4BMsJxvX2v/

https://www.instagram.com/p/C4BOYjzPubq/

Photo Credits：oldsoultw、

位於延平北路與涼州街口的仁安醫院，曾是日治時期大稻埕重要的私立醫院。這棟紅白相間的巴洛克式建築，保有精緻的轉角圓柱與洗石子外牆，走進內部還能看見保存完整的掛號櫃檯、手術室及早期醫療器材。這裡不再只有藥水味，而是轉型為社區營造中心，定期舉辦展覽，是感受大稻埕早期仕紳生活與醫療文化的重要文化地標。

地址：台北市大同區延平北路二段72號

交通方式：搭乘捷運中和新蘆線至「大橋頭站」，由1號出口步行約10分鐘即可抵達

屈臣氏大藥房/文創商品

https://www.instagram.com/p/CLzamOjp5oR/

https://www.instagram.com/p/CPAzHgwH_Wz/

Photo Credits：jacky502099、dolly_1031

迪化街著名的地標「屈臣氏大藥房」，外牆高聳的字樣訴說著它是台灣第一間西藥房的輝煌歷史。這棟百年建築如今由「小藝埕」經營，內部集結了多個文創品牌，販售印花樂、獨立書店書籍及手作職人商品。二、三樓則設有充滿復古氛圍的茶館與劇場空間，是挑選質感伴手禮與感受大稻埕文創生命力的必訪景點。

地址：台北市大同區迪化街一段34號

交通方式：搭乘捷運松山新店線至「北門站」，由 3 號出口步行沿塔城街進入迪化街，約10分鐘抵達。

沙丘/名物布丁

https://www.instagram.com/p/CorFaH3yPCi/

Photo Credits：jiajiafoodie_

藏身在迪化街某棟民宅 5 樓的沙丘，採預約制、不限時，販售咖啡、布丁、提拉米蘇、起司蛋糕等多種甜點，相當隱密低調，被稱為布丁界的天花板，如果是布丁控千萬不能錯過。(休日不固定，請先至店家 IG 私訊預約)

地址：台北市大同區延平北路二段62號5樓

撰文者/ 海的那編