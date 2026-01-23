草莓季來了！農業部揭台灣6大品種 保存「用這招」能放更久

農業部整理出台灣常見草莓品種與正確挑選、保存方式。（示意圖／翻攝自unsplash）

冬季草莓正值草莓產季。農業部特別整理出6大台灣草莓常見品種，包含豐香、紅冠、香水、天來、台農1號與戀香等草莓的產地及風味，以及該如何挑選、保存、清洗草莓，才能吃到最好的草莓風味。

農業部18日在臉書粉專發文，分享6大台灣草莓常見品種，例如桃園1號「豐香」曾長年是主流品種，甜度高、香氣濃郁，是許多人最熟悉的經典草莓味；而在水果攤看到特別大顆的草莓則是桃園4號「紅冠」，外型較不規則，果香清新，酸甜平衡，口感偏鬆軟。

若想嘗試不同風味，農業部也推薦台農1號與內湖1號「天來」。台農1號口感軟Q，帶有天然奶香；「天來」則有淡淡蘋果香，風味細緻；其他如香水草莓、戀香草莓，也各有青睞者，「下次挑草莓時，不妨多看一眼品種標示，慢慢吃、細細分辨，找出屬於你的那一顆命定草莓吧」。

此外，農業部也曾分享，挑選草莓時，應選擇色澤鮮亮有光澤，顆粒飽滿且香味濃郁者佳；若未立即食用，保存時不需先清洗，平舖於容器底部後用保鮮膜封好，留部份空隙通氣，並放入冰箱中冷藏，可延長保存期限；清洗時，可先將草莓放入流動的盆水中漂洗，再於水龍頭下一顆顆沖洗，最後才切除蒂頭，避免風味從切口流失。

以下是農業部整理出的6大台灣草莓常見品種：

桃園1號（豐香）

主要產區在苗栗大湖，果實為短扁形或圓錐形，肉質多汁，糖度高，香氣優。

桃園4號（紅冠）

主要產區在新竹關西，果實為不規則扇形或圓錐形、碩大，果香清新，酸甜適中，口感偏鬆軟。

香水

主要產區在苗栗大湖，果實為圓錐形，尾端較圓，酸甜度比豐香淡，口感較扎實，產量最高。

內湖1號（天來、蘋果）

主要產區在台北內湖，果實為圓錐形，帶有淡淡蘋果香，口感較扎實。

台農1號

主要產區在嘉義太保，果實為圓錐形，具有醇厚天然奶香與果酸風味，口感軟Q。

苗栗1號（戀香）

果實為圓錐形，外型大顆又美觀，具特殊香氣，口感扎實，甜度高。

