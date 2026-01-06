草莓季全面開戰！KitKat、雪系町生甜甜圈、全家甜點一次上桌

（圖／業者提供）

草莓控最愛的季節來了！各大品牌也紛紛端出年度最夢幻的草莓新品，從巧克力、咖啡到生甜甜圈與便利商店甜點通通有！

草莓季新品1.雀巢KitKat

雀巢KitKat今年一次獻上三款超人氣草莓威化系列，包含首度在台開賣的「KitKat草莓濃郁可可威化」、「KitKat堅果雙層莓果可可威化」，前者以奢華濃郁的草莓包裹層層酥脆的威化餅，搭配濃厚可可夾心，濃郁果香與滑順巧克力完美交織，華麗組合讓每一口都是甜蜜與濃郁的滋味；後者則結合堅果醬與覆盆莓風味，微苦可可基底襯托堅果與果香層次，展現出更成熟的大人系風味。而冬季熱銷經典口味「KitKat奇巧威化-草莓」也同步回歸，將酸甜果香結合輕脆的威化餅中，層次豐富卻不膩口的清新滋味。

「雀巢草莓咖啡拿鐵」強勢回歸！獨家採用「真實草莓果汁粉」，讓草莓果實的自然酸甜與濃郁奶香、深邃咖啡交織出黃金比例，實現甜而不膩的平衡美學。

草莓季新品2.雪系町生ドーナツ

雪系町生ドーナツ即日起至1月31日在誠品生活南西1F廣場展開期間限定快閃，可以吃到全台首創多重口感結合生甜甜圈，首推「雪藏草莓大福」口味 ，Q彈麻糬與鬆軟生甜甜圈交織出雙重柔軟口感，隨後是溫潤香草卡士達緊密包裹的新鮮草莓果肉，酸甜平衡恰到好處，層次由外而內完美融合Q、鬆、滑、脆四重享受，讓每一次咬下都是驚喜堆疊，另外還有「優格草莓」、「粉雪草莓」等口味。

草莓季新品3.全家便利商店

「全家」草莓季「莓好，運輸中」1月7日正式報到！此次不僅集結Fami!ce 霜淇淋、minimore甜點、極鬆餅、匠土司、Q堤、日本全家Famimaru零食等多項草莓新品，IG粉絲超過130萬的日本高人氣療癒系角色 「ASAMIMICHAN」（あさみみちゃん）更躍上霜淇淋紙套和商品包裝，以呆萌可愛的形象攻略大人小孩的心。

Fami!ce霜淇淋2026首波強檔「草莓優格霜淇淋」以酸甜草莓果香搭上優格的清爽乳酸感，口味甜而不膩、冰涼滑順，尾韻還帶著淡淡草莓香氣，正是專屬於冬季的果實滋味，甜筒則搭配專屬蘋果紅waffle餅皮，淡淡粉色帶有奶香與酥脆口感，與「草莓優格霜淇淋」相互襯托，層次更加豐富。

「全家」草莓季攜手日本超人氣療癒IP「ASAMIMICHAN」，除了Fami!ce霜淇淋有限定款霜淇淋紙杯與餅乾紙套，還有推出視覺與味覺雙重享受的多款草莓季烘焙甜點，包含「草莓乳酪軟歐」、「草莓厚奶雲餡泡芙」、「草莓丹麥手撕包」等。

