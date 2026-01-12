草莓季到來！內湖溫室採果 30分鐘車程輕鬆體驗農遊樂趣

園區草莓果實。 圖：農業部農糧署北區分署/提供

[Newtalk新聞] 草莓季要來了！台北市內湖區作為北部地區重要的草莓產地之一，主要產季自每年12月持續至翌年5月。從台北市中心到內湖各草莓園，車程僅30分鐘，草莓園除現場採果體驗外，也有多元的農業活動，吸引不少民眾前往參與。

農業部農糧署北區分署表示，除了苗栗大湖草莓外，台北市內湖區也是北部重要草莓產地之一，主要產季為每年12月持續至翌年5月(盛產期為3、4月)，吸引不少民眾前往採果。

農糧署北區分署指出，因應北部冬季多雨、露天栽培病害不易防治的氣候條件，內湖區草莓農民多採用溫室栽培，並搭配高架設施種植，遊客採果時不必受天候影響，免於田間泥濘與彎腰勞動，能更舒適地享受採果樂趣。

草莓營養價值高，富含維生素C、膳食纖維、果糖、蔗糖、檸檬酸外，並含有鈣、磷、鐵等對人體有益的礦物質。內湖草莓主要產區分布於白石湖休閒農業區(碧山路)、大湖街及安泰街一帶，本區農民多栽植多元品種，以調節產期並提供遊客不同風味選擇，常見品種包括香氣濃郁的「香水草莓」、口感紮實的「桃園3號」與「桃園4號」以及地方品種「內湖一號」。

其中被譽為「蘋果草莓」的地方品種「內湖一號」，因抗病性較其他品種為佳，成為內湖區種植比例最高的指標性品種。為保障食用安全，北區分署與內湖區農會積極輔導草莓農友加入有機驗證及產銷履歷驗證，目前內湖區草莓已通過約0.4公頃有機驗證面積及約1.55公頃產銷履歷驗證面積。在農友用心栽培與第三方驗證機構嚴格把關下，品質與安全皆有保障。

從台北市中心到內湖各草莓園，車程大約30分鐘，當地草莓園除提供現場採果外，也有多元的農業體驗活動，並販售草莓冰淇淋、草莓奶酪、草莓養樂多等多項特色相關商品，適合親子、家庭、情侶或朋友聚會出遊，讓民眾在城市近郊即可享受冬季限定的農遊時光。

