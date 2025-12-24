草莓季吃好吃滿！LADY KELLY高顏值蛋糕「草莓堆成小山」 華麗新品一次登場

草莓控準備淪陷！冬天最讓人期待的甜點時刻正式報到！隨著草莓產季進入高峰，LADY KELLY推出草莓季限定甜點系列，嚴選台灣大湖草莓直送入甜點，從草莓塔、經典鮮奶油蛋糕，到今年全新登場的草莓聖代蛋糕與話題新品「草莓戀人」，一字排開，視覺與香氣同時到位，讓人一看就想預約草莓時光。

本季草莓甜點主打「草莓當主角」，以減糖配方呈現草莓自然的酸甜風味，不走甜膩路線，讓草莓的清新果香在口中慢慢展開，無論是犒賞自己，或作為聚會、慶生甜點，都相當有存在感。

冬季定番「草莓塔」以滿滿大湖草莓堆疊成小山，外型一上桌就成為焦點。酥香塔皮搭配滑順內餡，草莓的酸甜在口中層層交錯，口感豐富卻不厚重，是不少甜點迷每年草莓季必點的經典款。另有不同尺寸可選，從獨享到分享都合適。

喜歡柔軟蛋糕體的甜點控，則可鎖定「草莓鮮奶油蛋糕」。輕盈的蛋糕體搭配清爽鮮奶油與新鮮草莓切片，整體風味乾淨耐吃，不走浮誇裝飾，卻能讓人一口接一口慢慢吃完，是草莓季裡最不容易出錯的安心選擇。

今年草莓季也帶來新亮點——「草莓聖代蛋糕」首次亮相。蛋糕以多層次組合呈現，草莓、巧克力與鮮奶油交錯堆疊，風味香醇，最上層鋪滿新鮮草莓，視覺與口感同步加分，是草莓控與巧克力愛好者都會多看一眼的新品。

尚未開賣便引起討論的「草莓戀人」，則是本季話題焦點。整顆蛋糕被大湖草莓環繞，紅潤外型充滿節慶感，內層結合巧克力蛋糕、草莓慕斯與餅乾脆底，酸甜與可可香氣交錯，替冬天多添了一份值得期待的甜味記憶。

