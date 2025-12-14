草莓季回歸！亞尼克浮誇系「戀莓物語」、大人味「威士忌生乳捲」12/15登場

一年一度的亞尼克新鮮草莓季即將開跑，草莓控準備迎接最甜的12月。自12月15日起，亞尼克在門市與官網推出多款期間限定草莓甜點，其中最受矚目的，是今年首次亮相的兩款「浮誇系生乳捲」——以滿滿新鮮草莓打造的「戀莓物語生乳捲」，以及結合威士忌與巧克力的大人系新品「威士忌巧克力生乳捲」。

華麗系「威士忌巧克力生乳捲」亮相。（圖／亞尼克）

兩款華麗新品搶先吸睛

今年草莓季最受討論的亮點，莫過於亞尼克推出的造型生乳捲。「戀莓物語生乳捲」以大量新鮮草莓點綴蛋糕外層，搭配花朵、金箔等裝飾，視覺效果直接拉滿，非常適合年底聚會或慶祝時刻。另一款新品「威士忌巧克力生乳捲」主打微醺風味，以威士忌結合巧克力奶霜打造濃郁層次，外型同樣走華麗路线，是今年草莓季最具話題的大人味選擇。

新鮮草莓生乳奶蓋波士頓。（圖／亞尼克）

草莓季回歸系列一次開滿

除了全新造型款，亞尼克也帶回粉絲呼聲最高的「鮮採草莓生乳捲」，每日限量300條；另有「生乳奶蓋波士頓-新鮮草莓」、「草莓迷你裸感蛋糕」、「草莓巧克力裸感蛋糕」等多款季節甜點同步上市。採用大湖香水草莓，搭配北海道奶霜與卡士達，主打的是草莓最迷人的酸甜與多汁風味，讓每年固定報到的草莓控依舊能吃得過癮。

今年亞尼克的草莓季不只品項多、亮點強，兩款初登場的華麗系生乳捲更是話題焦點。想搶先體驗草莓季氛圍的民眾，不妨把握12月檔期入手限定新品。

