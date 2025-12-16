草莓季展開！小七合作在地社創青年 獨家推系列商品逾20款

【緯來新聞網】冬季最浪漫的粉紅祭典開始啦！超商 7-ELEVEN線上線下同步展開「莓粒good！」草莓季，攜手聖德科斯、TREE TOP樹頂、森永乳業、LOTTE、禾乃川國產豆製所、拿破崙先生等知名品牌，並與在地社創青年合作，推出超商通路獨家草莓系列商品逾20款，整合甜點、烘焙、水果、飲品、冰品等多元類別，預計將帶動相關類別業績成長超過2成。

7-ELEVEN《預購誌》更獨家附贈特製叉子及湯匙。（圖／7-ELEVEN提供）

7-ELEVEN i預購與門市預購串聯線上線下通路搶先開跑草莓季，《預購誌》即日起至2026年2月15日指定品項任選2件95折，看準社群美照需求，今年以「爆量草莓」、「儀式感甜點」為兩大開發主軸，首推重量級甜點名家拿破崙先生的「爆量草莓牛奶派」、「草莓寶盒」、「草莓布丁寶盒」，全系列選用100新鮮大湖草莓製作，堆疊出多層次的酸甜果香滋味，《預購誌》更獨家附贈特製叉子及湯匙，拍照打卡免準備道具，開吃同時享受少女心滿點的儀式感。

7-ELEVEN 「莓粒good！」草莓季開跑！（圖／7-ELEVEN提供）

鎖定辦公室與社區型門市的團購需求，年度熱賣超過5萬支的「花蓮巨無霸糖葫蘆冰棍」同時推出草莓與番茄雙口味，33公分超長冰棍聚會分食最有話題！7-ELEVEN i預購、i划算亦同步推出「聖保羅草莓奶凍捲10入組」、「大湖草莓雙餡爆漿餐包6盒」、「日本草莓荔枝海洋深層氣泡飲箱購」等多入數選擇，還有網路討論度超高的夢幻系零食「盧琴樹草莓歐蕾糖心酥」跟「中祥大湖草莓牛軋餅」。在地社創品牌「禾乃川」米潤飲系列於7-ELENEN i預購上市第三年，累積銷售已超過萬瓶，冬季限定的「草莓米潤飲」以米麴釀酵製成，圓潤清甜好喝，即日起至12月31日任一件88折。迎接日本草莓產季，i划算自12月15日起搶先開賣「熊本熊紅草莓」和「靜岡紅臉頰草莓」，整個產季將輪番上架大湖香水草莓、小農有機草莓以及日本德島、福岡、長崎等進口名品草莓， 快找朋友一起揪團分享莓粒good！

i划算即日起搶先開賣日本進口「熊本熊紅草莓」和「靜岡紅臉頰草莓」。（圖／7-ELEVEN提供）

看好粉紅系糕點、麵包賣力，7-ELEVEN甜點、烘焙此次推出6款限定新品，甜點包含與人氣角色吉伊卡哇聯名推出的「吉伊卡哇草莓卡士達麻糬泡芙」，選用日本獨家QQ外皮配方創造新食感體驗，還有IP貼紙蒐集；熱銷常勝軍「草莓Q皮半月燒」，日本技術指導製成Q皮口感，搭配主廚自家熬煮草莓果醬，口味酸甜；還有吸睛造型「草莓可可蛋糕杯」，使用法芙娜可可粉、五層層次堆疊，口感豐富，12月24日起至2026年1月6日止指定商品享任選第二件省10元優惠。常溫麵包推出淋上酸甜草莓白巧克力醬的2入「草莓可頌」，以及蓬鬆柔軟的「草莓蛋糕捲」，戚風蛋糕體搭配不膩口的草莓果醬奶霜；季節限定人氣商品「草莓雙色年輪蛋糕」，小包裝方便出遊即食，也可作為午茶時刻常備茶點，打造粉紅視覺與味覺雙重享受。

