草莓季必追！韓國「草莓蛋糕天花板」KITCHEN205 二度來台快閃晶華，日期、價錢&購買方式一次看

傳說中的「Open Run」神級蛋糕，30秒售出一顆

2012年創立的 KITCHEN205是韓國「裸感草莓蛋糕」始祖，因開店即被搶購一空的盛況，被媒體形容為「Open Run 草莓蛋糕」，平均每30秒售出一顆，在韓國草莓甜點市場中是具有指標性的代表，更獲韓國YT網紅票選為「必吃草莓蛋糕」冠軍。

用40顆完整草莓製作的「裸感草莓蛋糕」

不像一般印象中的草莓蛋糕外層有厚重糖霜或鮮奶油，KITCHEN205的「裸感草莓蛋糕」很直接地讓草莓成為主角，整顆蛋糕中含40顆完整的新鮮草莓，和鮮奶油與蛋糕體層層堆疊，不用切開，一眼就看見滿滿的草莓盛宴，鮮豔的深紅色澤與白色 Cream 體形成乾淨俐落的對比，視覺上帶著高級精緻感，入口時，濃郁奶香交織著明亮、酸甜的天然草莓香，每口都充滿了幸福。

KITCHEN205二度來台，限時快閃一個月

去年，KITCHEN205首度來台快閃，短短一個月內銷售近萬顆，魅力不言而喻！日前，晶華酒店宣布了令人振奮的好消息，今年將再次獨家邀請 KITCHEN205 來台，1月22日至2月22日於晶華美食到你家 Take Regent Home 與 上庭酒廊 Gallery 同步展開限定快閃。且此次不只帶著爆紅經典款回歸，更預告了首次在台販售的草莓甜點品項，草莓控們是不是已經迫不及待啦？以下介紹此次快閃販售品項：





「經典草莓園蛋糕」 6"

堅持選用100%動物性鮮奶油，口感細緻、奶香帶有層次，能襯托水果本身的香氣與酸度。依不同季節嚴選草莓品種與產地，以呈現四季不同特色的草莓風味。為確保能在最佳狀態下被食用，每顆草莓蛋糕皆是當日新鮮製作。

六吋；售價1,980元





「巧克力草莓園蛋糕」6"

以巧克力海綿蛋糕為基底，夾層鋪滿新鮮草莓與柔滑鮮奶油，頂層是細緻的巧克力鏡面綴上整顆草莓。草莓的清新酸甜平衡了巧克力的深沉香氣，整體風味比經典款更多了一份成熟濃郁，是全新推出的大人系選擇。

六吋；售價1,980元





「冬日草莓帕妃」

三角杯中層層堆疊新鮮草莓、細緻鮮奶油、海綿蛋糕、全穀燕麥、優格，頂層鋪滿完整草莓並輕灑糖粉，展現 KITCHEN205一直以來強調的「草莓主角感」，清爽不膩，口感輕盈，2入組可外帶，內用則有「草莓帕妃午茶組」，搭配一杯飲品享用。

草莓帕妃雙享組合（外帶）；售價980元

草莓帕妃午茶組（內用）；售價780元

預訂詳情請洽「晶華美食到你家」(https://shop.silkshotelgroup.com/products/cid/1092)

或電洽 (02)-2523-8000 轉 Regent Gift Shop

台北晶華酒店（台北市中山北路2段39巷3號）

