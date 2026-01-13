草莓季甜蜜登場！專家教你這樣吃 甜味一路到最後

現在正值草莓產季，你知道怎麼吃草莓最甜嗎？（示意圖／unsplash）





現在正值草莓產季，你知道怎麼吃草莓最甜嗎？專家指出草莓從前端到蒂頭，甜度分布大不同，想要甜到最後，第一口千萬別從尖端開始吃。

在寒冷季節中慢慢成熟的草莓，一顆顆鮮紅飽滿香氣撲鼻，也吸引不少民眾搶先嚐鮮。

不過你知道嗎，草莓其實也有甜度分布，到底哪個部位最甜呢？日本民眾：「大概是在中間吧，有蒂頭連著的地方，味道可能會比較淡一點。」

事實上，如果把草莓分成三個部位，甜度最高的其實是在最下方的尖端，從尖端一路吃到莖部，甜度會逐漸降低。

水果店店長秋葉弘道：「基本上是從下方（尖端）開始依序成熟，所以尖端那一側會比較甜。」

雖然尖端最甜，但業者也建議吃草莓時不妨反過來，從葉子莖端先入口。這樣甜味會一路延伸到最後，讓整顆草莓吃起來更加甜美。

