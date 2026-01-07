草莓季甜點在雪景中盛開！雪系町生ドーナツ快閃誠品生活南西

記者李鴻典／台北報導

冬季最令人期待的生甜甜圈草莓季正式展開！雪系町生ドーナツ 即日起於誠品生活南西 1F 廣場展開期間限定快閃，活動至 1 月 31 日止。本次2026草莓季以「花・光・夢」為創作主軸，以「極致的粉、溫暖的黃、深邃的紫」作為本季草莓甜點的色彩設定，分別象徵冬日裡的盛放、暖意與守護。將甜點化作承載情緒的畫布，為城市冬日注入強烈卻溫柔的視覺記憶。

雪系町生ドーナツ快閃誠品生活南西1F廣場。（圖／品牌業者提供）

雪系町生ドーナツ草莓季全系列。（圖／品牌業者提供）

為回饋快閃期間到訪的甜點迷，現場同步推出限定活動：任選 5 入盒裝即可抽「花見莓好御神籤」，試試冬日好運氣；追蹤官方 IG 並完成門市打卡任務，還可享現場折抵優惠。

廣告 廣告

雪系町生ドーナツ誠品南西店打卡牆。（圖／品牌業者提供）

本次期間限定快閃，雪系町ドーナツ以「春冬兩季」為概念，在不同場域中呈現截然不同的季節風景。北車店以春天花季為靈感，將花意盛放的輕盈感，轉化為生甜甜圈的柔軟層次；誠品南西快閃則以冬日雪景為主題，將這份難以複製的「生感技術」融入潔白而靜謐的雪景空間之中。

雪系町生ドーナツ北車花牆。（圖／品牌業者提供）

為呈現日本傳統款待文化之美，源吉兆庵將於1月9日至11日於台北南京西路本店舉辦上生菓子職人秀，由日本職人現場演示上生菓子製作，並搭配茶道老師抹茶實演；活動採免費預約制，每場名額有限。每日三場，活動時間為10:30-11:30、13:00-14:00、15:00-16:00 ，每場15名。追加好康：活動期間只要分享相關圖文到社群，或是新加入LINE會員者，都能至現場兌換一個小點心。

上生菓子櫻花和金魚。（圖／品牌業者提供）

上生菓子金魚。（圖／品牌業者提供）

LADY M以「躍動迎福」為設計靈感，推出2026馬年新春可麗捲餅禮盒，拉開禮盒的瞬間，奔馬的活力與新年祝福隨之展現。以LADY M千層蛋糕的可麗餅皮(Crêpes)為發想製作出以餅皮捲起再填入香甜內餡的「可麗捲餅」。禮盒內含 32 入精緻迷你可麗捲餅，香草、香橙榛果可可、椰子與覆盆子四款人氣風味，每款口味各8入。

以LADY M千層蛋糕的可麗餅皮(Crêpes)為發想製作出以餅皮捲起再填入香甜內餡的「可麗捲餅」。（圖／品牌業者提供）

LADY M 2026馬年新春可麗捲餅禮盒3,080元，禮盒內還藏有馬年皮革吊飾與限定紅包袋，滿載福氣與好運。1月8日至1月23日於官網開放預購，2月2日至2月11日即可前往下單時指定門市領取，每日預購數量有限，售完將提早結束預購。

禮盒內含32入精緻迷你可麗捲餅，香草、香橙榛果可可、椰子與覆盆子四款人氣風味，每款口味各8入。（圖／品牌業者提供）

優格手搖飲品牌「發發」攜手國民零食品牌「乖乖」，以療癒滋味並搭配Q萌聯名紙杯，為新年揭開甜蜜序幕！「乖乖草莓煉乳優格」以草莓果香搭配發發招牌優格的清爽酸甜，再融入香濃煉乳，打造出柔和卻層次豐富的粉色滋味，入口能感受到淡淡脆果香氣，最後以草莓果丁點綴，一口飲下彷彿將兒時回憶喝進心裡。「乖乖煉乳優格」煉乳的溫潤奶香氣與發發招牌優格融合，滑順細緻的酸甜口感帶出脆果清香，口中釋放甜而不膩、溫潤而柔和的美味，如同童年生活般簡單卻充滿幸福。

發發攜手乖乖迎新年！彎の脆果喚起童年滋味。（圖／品牌業者提供）

隨著乖乖聯名新品登場！即日起至1月12日止，到店或使用你訂線上訂餐，購買兩杯聯名飲品享88折優惠，快與親朋好友一起分享新年的美好。此外，來店購買聯名飲品，加入發發官方LINE，並上傳飲品照片至個人限時動態，即可獲得「莓果派對優格乖乖」乙包。

乖乖X發發限量聯名紙杯。（圖／品牌業者提供）

聯名延伸至全家便利商店，同步推出兩款聯名商品。「莓果派對優格乖乖」以發發人氣 No.1的莓果派對優格為發想，將酸甜莓果與清爽優格風味化作零食。結合乖乖經典香脆口感，打造出酸甜爽口、層次豐富的莓好味覺體驗。「草莓煉乳金萱奶茶」以金萱茶香為基底，融合草莓與煉乳的甜蜜層次，口感溫潤順口、草莓香氣迷人。即日起於全家便利商店購買「草莓煉乳金萱奶茶」「莓果派對優格乖乖」，享任選第2件6折優惠，用雙倍美味為新年加分。

發發×乖乖聯名甜蜜上市！全家便利商店獨家販售。（圖／品牌業者提供）

雀巢「草莓旋風」強勢來襲，首度引進雙款日本超人氣KitKat草莓新品：「KitKat堅果雙層莓果可可威化」以莓果酸甜揉合堅果香氣，打造層次分明的成熟風味；「KitKat草莓濃郁可可威化」則以濃郁可可包覆酸甜草莓巧克力，帶來甜而不膩的濃郁享受！曾在台熱銷的「KitKat 奇巧威化－草莓」也同步回歸。這股草莓風潮也延伸至飲品，市面唯一添加真實草莓果汁粉的「雀巢草莓咖啡拿鐵」熱銷回歸，將草莓果實的鮮甜與咖啡的醇厚完美交融。

從精緻巧克力到暖心咖啡，雀巢全面包辦草莓控的冬日幸福儀式感。（圖／品牌業者提供）

「KitKat草莓濃郁可可威化」、「KitKat奇巧威化-草莓」於全聯、大全聯、家樂福等通路搶先開賣，一袋145元；「KitKat堅果雙層莓果可可威化」一箱4袋裝399元，於好市多獨家限量販售。而「雀巢草莓咖啡拿鐵」更推出超級划算的買一送一優惠，單盒93元。

添加真實草莓果粉「雀巢草莓咖啡拿鐵」好評回歸。（圖／品牌業者提供）

2026年初手搖飲再掀奶蓋話題！清心福全首度推出奶蓋飲品，三款「厚雪奶蓋」口味全新上架，主打細緻綿密、如初雪般輕盈的奶蓋口感，為手搖飲帶來更豐富的味覺體驗，一開賣就引發奶蓋控討論！即日起於清心福全全台限定門市販售，供應門市請參閱官方網站。

清心福全首度推出三款「厚雪奶蓋」新品，從純茶到水果味、可可都有。（圖／品牌業者提供）

由百萬YouTuber滴妹創立的飲料品牌「再睡5分鐘」，自品牌成立以來已邁入第五年。在2026 年，品牌更將迎來創立以來最大規模的全面升級，從產品結構到飲品體驗全面進化。此次品牌升級不僅針對茶葉選用與製程進行優化，讓既有的熱門飲品更加貼近消費者口味，同時也大幅擴充產品線，一口氣新增至 39 款飲品，涵蓋 25 元至 95 元 不同價格帶，滿足消費者各種日常與需求。品牌亦全新推出多款飲品系列、冷熱飲選項、配料搭配等與客製化服務。

「再睡5分鐘」將迎來創立以來最大規模的全面升級，從產品結構到飲品體驗全面進化。（圖／品牌業者提供）

隨著時序進入草莓盛產季節，萬波島嶼紅茶推出草莓系列商品！除了萬眾期待的經典「草莓歐蕾」，更突破性推出口感系新作「米麻糬草莓歐蕾」及清爽平衡的「奶蓋草莓綠茶」。萬波草莓系列全台門市將於1/9當天開賣，外送平台與線上點餐系統同步上架。「米麻糬草莓歐蕾」售價95元、「草莓歐蕾」85元、「奶蓋草莓綠茶」90元，皆為全台統一售價，併僅提供中被販售。冰量固定，甜度可選擇半糖、微糖或無糖。1/9-1/18期間，於你訂平台購買任一草莓飲品，即贈10元折價券（限下次消費使用，於你訂平台滿 100 元可使用 1 張，折價券使用日期至 1/25 止）。

萬波島嶼紅茶推出草莓系列商品。（圖／品牌業者提供）

延續「全台行動：尋找 66.9」的話題，bb.q CHICKEN 將社群間的數字話題具體化為期間限定餐點，推出「聽說這叫 66.9」特餐，讓消費者在實際用餐體驗中，參與這場由網路發酵而成的全民行動。特餐內容包含，調味半雞拼盤（口味6選2，蜂蜜蒜味、起司、韓式甘醬、辣味燒肉風味、江南醬燒+20、川麻教椒香+20）、奶香卡滋薯條1份、海鮮小煎餅1份、88 元炸物1份及兩罐汽水（可樂或七喜），套餐價779元。

活動期間內，凡至門市消費並出示本人身分證或健保卡，若身份證號碼中包含 「6」或「9」其中一碼，即可享「聽說這叫 66.9」特餐 92 折、優惠價 729 元（原價 792 元）；若證件號碼中同時包含 兩個「6」與一個「9」（號碼順序不限），則可再享 84 折、加碼優惠價 669 元（原價 792 元）。【身分證對號優惠活動，不適用於外送平台（foodpanda、Uber Eats）及享聚卡 APP (外送、訂餐)服務。】

「聽說這叫66.9」特餐。（圖／品牌業者提供）

年末迎接聚餐潮，吃到飽自助吧的餐廳總是熱門選擇，聰明選擇離峰時段，就能延長用餐時間吃得更久、更划算。「原燒 日式燒肉」指定門市即日起至12/31，週一至週五，下午1點半以後內用消費，能用餐到5點，最長210分鐘。6/30前，週一至週四晚上9點後到「和牛涮」限定門市，可以一路吃到凌晨2點，涮肉戰線最長達5小時。

原燒台北西門、台中西屯家樂福和竹北光明店，即日起至12/31，延長下午時段用餐時間至210分鐘。（圖／品牌業者提供）

雪系町生ドーナツ草莓季全系列。（圖／品牌業者提供）

更多三立新聞網報導

蒐集龍珠召喚限定好禮！《七龍珠英雄崛起-台北》燃燒賽亞人魂

溫德姆酒店集團深化全台布局 三家戴斯精選酒店2026年登場

金色三麥遭轟坑台人！執行長道歉 最新聲明：停賣玻璃瓶啤酒

乾杯燒肉「接吻送肉、8點乾杯」取消了！人力吃緊衝擊 26年營運大翻盤

