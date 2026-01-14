草莓季甜點登場 日式工藝、台灣茶香各顯特色

大倉久和大飯店The Nine烘焙坊以當令鮮採草莓為主角，推出草莓白玉幕斯、草莓杯等季節限定甜點。（大倉久和大飯店提供）

一年一度的草莓季節浪漫登場，每到冬季，甜點市場總被鮮紅草莓與酸甜風味佔據。大倉久和大飯店The Nine烘焙坊嚴選當季鮮採草莓為主角，於草莓季推出多款期間限定甜點，包括草莓白玉慕斯、草莓杯、草莓抹茶波士頓派與香草波士頓派等，邀請草莓控一同品味專屬於冬日的甜蜜時光。

本次草莓季甜點由 The Nine 烘焙坊主廚精心設計，融合日式甜點的細膩工藝與創意巧思，將草莓天然的酸甜果韻，巧妙結合巧克力、鮮奶油與多層次蛋糕體，呈現口感輕盈、風味平衡的精緻甜點。主廚嚴選新鮮草莓，搭配細緻慕斯、輕柔海綿蛋糕、巧克力脆球與白巧克力，層層堆疊出豐富口感，展現日式甜點一貫的優雅與細膩。

廣告 廣告

草莓白玉幕斯以輕柔的草莓慕斯，包裹Q彈白玉與草莓果醬。（大倉久和大飯店提供）

草莓白玉幕斯以草莓慕斯包裹Q彈白玉與草莓果醬，售價220元；草莓杯點綴新鮮草莓的草莓奶酪與果醬，層層的果香酸甜交織，售價180元；草莓抺茶波士頓派以草莓果醬融合新鮮草莓，搭配抹茶白巧克力香堤，售價220元；香草波士頓派以香草戚風為基底，疊上滑順的香堤，售價180元；

從外型設計到味蕾體驗，The Nine烘焙坊每款甜點皆洋溢季節限定的粉紅浪漫氛圍，不僅適合節慶分享、送禮選擇，也為日常生活增添一份專屬於草莓季的甜蜜儀式感，細細品味草莓季節帶來的幸福滋味。

草莓果醬融合新鮮草莓，搭配抹茶白巧克力香堤的草莓抺茶波士頓派，及以香草戚風為基底，疊上滑順香堤的香草波士頓派。（大倉久和大飯店提供）

以台灣茶甜點聞名的貓茶町，2026草莓季從「茶」出發，嚴選苗栗大湖新鮮草莓，結合包種茶、蜜香紅茶與鐵觀音等台灣經典茶種，推出六大系列、十餘款草莓季限定甜點，讓草莓多了「大人系」茶韻風味。系列商品即日開賣，環球購物中心板橋車站門市還推出限定優惠與搭配活動。

貓茶町以台灣茶打造「茶系草莓甜點」風潮，六大甜點系列共十餘款季節限定品項同步上市。（貓茶町提供）

貓茶町「成熟茶韻X果香甜美」草莓季限定商品六大主題系列，「草莓塔系列」包括草莓巨無霸布丁塔、包種茶草莓塔三大品項與5吋、7吋兩種尺寸規格；「大福系列」包括原味、紅豆等七大口味；「舒芙蕾系列」草莓舒芙蕾單品；「千層派系列」草莓包種千層單品；「巧克力貝可拉蛋糕系列」包括草莓及櫻桃小可愛兩種口味；「一口塔系列」一口草莓塔單品，透過不同茶種的香氣、回甘與焙火特性，重新整理草莓在甜點中的風味節奏，展現台灣茶與在地水果的多元搭配。

「草莓巨無霸布丁塔」7吋優惠價650元，草莓搭配卡士達醬內餡，法式低糖塔皮與布丁平衡草莓的酸甜。「繽紛草莓塔」7吋香草原味，優惠價820元。5吋包種茶口味，優惠價650元。法式杏仁塔皮襯托覆盆子草莓果醬酸香，「寒舍茶坊」包種茶搭配卡士達內餡，香草卡士達內餡茶韻或香草香氣在口中慢慢散開。大湖草莓搭配瑞士草莓果膠，點綴新鮮藍莓增添輕盈甜味。凡於板橋店購買或預購2個7吋「草莓塔系列」商品，再贈1個5吋草莓塔。

「草莓巨無霸布丁塔」將新鮮草莓搭配濃郁香滑的卡士達醬內餡。（貓茶町提供）

貓茶町大福系列以新鮮糯米磨製外皮，「原味草莓大福」售價65元，大湖草莓搭配香草卡士達及覆盆子果醬；「紅豆草莓大福」售價65元，以大湖草莓加上低糖豆沙餡；「包種茶草莓大福」售價65元，以大湖草莓搭配木柵貓空「寒舍茶坊」產包種茶所調製的卡士達內餡及覆盆子果醬；「蜜香紅茶草莓大福」售價65元，以大湖草莓搭配桃園龍潭「福源茶廠」蜜香紅茶調製的卡士達內餡及玫瑰果醬，散發天然蜜香及玫瑰花香；「鐵觀音巧克力草莓大福」售價75元，以大湖草莓搭配木柵貓空「金龍茶園」鐵觀音調製出之巧克力卡士達內餡及覆盆子果醬，整體散發淡雅蘭花及桂花清香；「北海道乳酪大福」售價80元，大湖草莓加上北海道乳酪卡士達內餡及覆盆子果醬。除草莓大福外，還有新鮮砂糖橘及芒果百香果卡士達內餡的「砂糖橘大福」，售價65元。購買原味草莓大福等口味任選4入特價250元，6入特價350元。於板橋店購買或預購6入禮盒，即贈送台灣茶霜淇淋1支。

「草莓舒芙蕾」售價100元，嚴選新鮮大湖草莓，搭配法式香草卡士達餡，酸甜莓果和香草蛋糕完美契合，凡於1月10日前於貓茶町板橋店門市購買，一盒4入優惠336元，一人限購2盒。「草莓包種千層」售價480元，烘烤酥脆千層派皮搭配以包種茶製作的卡士達內餡，上層鋪滿新鮮大湖草莓，凡於板橋店購買或預購，即贈送台灣茶霜淇淋1支。「草莓小可愛」售價350元，「櫻桃小可愛」售價280元，嚴選比利時貝可拉巧克力，巧克力貝可拉蛋糕口感濃醇滑順，襯托水果與果醬風味；蛋糕體包裹覆盆子或藍莓果醬，其上點綴季節果實，可可搭配草莓或糖漬櫻桃微醺風味。「一口草莓塔」售價420元，一盒8入。以法式塔皮為基底，其上為香草牛奶卡士達，塔面綴上大湖新鮮草莓，塔皮酥脆、卡士達醇厚、草莓清新迷人。

更多中時新聞網報導

吳申梅解鎖牛舌3連發 寵粉送Crybaby盲盒

告五人演唱會音響出狀況 臨危不亂丟麥清唱

吃粥養生或升糖 中醫：取決脾胃氣機