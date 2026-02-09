草莓季紅海突圍 麻古以「酪梨×草莓」打造18週年代表作

▲草莓季殺出黑馬！麻古「酪梨草莓甘露」全台開賣引爆話題。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】草莓季向來是手搖飲市場的兵家必爭之地，各品牌競逐風味與話題性，市場卻逐漸趨於同質化。在此背景下，麻古茶坊於春節前夕、品牌創立滿18週年之際，再度以創新組合突破草莓季紅海戰場，全新推出「酪梨草莓甘露」，為年度草莓飲品投下關鍵變數。

麻古茶坊指出，消費者對草莓商品的期待，早已不只停留在「是否推出」，而是關注品牌如何重新詮釋草莓季。延續2025年暑假掀起話題的「酪梨甘露」與中秋「分享壺」共飲體驗，品牌年度業績成長逾一成，逐步形塑出「為成熟市場創造新解方」的角色定位。今年草莓季，麻古以高難度酪梨冰沙結合新鮮草莓果粒切丁，打造雙主角結構的「酪梨草莓甘露」，在濃郁與清爽之間取得平衡，成功拉開與市場既有草莓飲品的差異。

同步回歸的「芝芝草莓果粒」與「草莓果粒波波」，分別鎖定偏好濃香奶蓋與咀嚼口感的族群，強化產品線完整度。全系列草莓飲品將於2月7日起於全台超過360間門市開賣，展現麻古將創意穩定複製至全台門市系統的營運實力。

除單杯飲品外，麻古也於農曆年前再度推出「麻酷分享壺」，以四公升大容量設計搭配10只分享杯，鎖定年節家庭與親友共飲情境，讓飲品從個人消費延伸至共享體驗。分享壺將於2月6日起限量販售，並加碼附贈100%中獎率刮刮卡，為節慶市場增添互動話題。

麻古表示，18年來持續以高門檻水果為核心，將「飲中甜品」概念落實於日常，是品牌能在競爭激烈的手搖市場中維持辨識度的關鍵。站在18週年的節點，麻古將持續以風味為起點、體驗為延伸，在穩定的營運體系下，為市場帶來更多值得被記住的手搖飲新想像。（圖╱記者王苡蘋翻攝）