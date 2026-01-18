草莓季「莓極限」！草莓大福、麻糬歐雷PK草莓鴨拉麵

正值草莓季，各種草莓甜點百花齊放。（圖／東森新聞）





正值草莓季，各種草莓甜點百花齊放！大稻埕的草莓大福老店，一早排隊人潮就爆滿，9點開門不到10點就賣光；飲料店也推出草莓麻糬歐雷冰沙，有人形容喝起來就像液體版草莓大福；甚至連拉麵店也來參戰，推出草莓鴨白湯拉麵。

排排排，整個走廊人潮「莓完莓了」，一等就是一小時起跳，辛苦排隊，為的就是要買到手上這一顆草莓大福，到底多厲害？小小一顆，就要81元，大家還是「莓法抗拒。」

皮Q餡多，而且草莓香氣非常濃，一吃下去，少女心噴發。一買就限購是上限5盒，9點開門發號碼牌，晚來只能候補，不到10點草莓大福就賣光。

顧客：「我已經連續三個禮拜來了，今天算快了，我買了不吃，我是給我小孩吃，不過其實一個80幾塊是滿貴的，跟著我老婆來排的，排1個多小時，比想像中快，今天買了5盒，他的口感很平衡，就是草莓不會很酸，不會很甜膩，也不會說很大顆，。」

顧客：「路過看到是和菓子就排，所以其實也不知道在排什麼，就是看啊就是看啊。」

有鐵粉也有路過好奇朝聖，同場還有，韓國草莓蛋糕天花板，22日二度來到台灣飯店快閃，另外，這一杯也讓草莓控們失心瘋。冷凍草莓淋上草莓醬加牛奶，打成超夢幻粉紅冰沙，重頭戲加入一大坨米麻糬，爲甜甜奶香增添豐富口感層次，算不算是一種喝的草莓大福。同系列還有，草莓奶蓋綠茶，鹹甜交織，如果嫌這不夠特別。台中甚至還有草莓鴨白湯拉麵、乳白鴨湯舒肥雞肉，和草莓鮮奶油泡挑戰草莓控味蕾。

顧客：「蛤不會想試，這看起來就不好吃，草莓要吃甜的。」

畢竟草莓季一年就一次各大業者推陳出新，創意「莓」極限，把握時機，抓住草莓控的心。

