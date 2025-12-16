草莓控尖叫！食芋堂現做草莓杯杯、花心泡芙甜到心花開

「食芋堂」想滿足草莓控，推出多款限時的草莓芋泥系甜點。（食芋堂供圖）

因為風災導致今年草莓收成銳減，讓草莓更顯珍貴。芋頭專門店「食芋堂」，特地為草莓控設計多款冬季限時甜品，老闆把當季鮮甜草莓完美融合香濃芋泥，讓你吃到欲罷不能。

新品中，顏值最高的就是「草莓杯杯」。是以香濃芋泥為基底，層層堆疊香草蛋糕與特製卡士達，頂層鋪滿新鮮草莓，酸甜交織、柔軟堆疊，是上班族午後的美好救贖。

「草莓杯杯」層層堆疊酸甜、柔軟與濃綿，每天現做，限量供應。（195元／杯，食芋堂供圖）

另一款「莓好心芋」，則以柔軟牛奶蛋糕夾入超厚芋泥，覆上整排鮮紅草莓，視覺與口感兼具，是歲末聚會與下午茶的亮點選擇。

「莓好心芋」整排鮮豔草莓更滿足，厚餡芋泥綿濃可口。（499元／條，食芋堂供圖）

熱銷排行榜上的「草莓芋泥泡芙」，吃得到酥脆的泡芙殼，包裹香滑芋泥與鮮切草莓，一口咬下，酥脆與綿密的口感瞬間交融，酸甜恰到好處。每天限量供應，想嘗鮮的甜點控可要趁早。

「草莓芋泥泡芙」 用酥脆泡芙填入滿滿香濃卡士達和絲滑芋泥，再擺上鮮切草莓點綴，酥脆甜美又不膩口。（155元／個，食芋堂供圖）

除了草莓甜點，店家今年也首次與南港「老爺行旅」合作，推出年節聯名禮盒「芋見旅人」。禮盒內包含食芋堂經典「芋豆椪」與老爺酒店「手工牛軋糖」，將職人烘焙與飯店細膩款待結合，香甜不膩、包裝體面，送禮或犒賞自己都合適。即日起可於線上與門市預訂，1月15日前下單可享早鳥95折優惠。

「食芋堂」與「老爺行旅」聯手推出禮盒「芋見老爺」，內含4入「芋豆椪」和10入「手工牛軋糖」。（520元／盒，食芋堂供圖）

