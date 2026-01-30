草莓控年度最幸福時刻！Home Mom Bakery甜點、發發手搖，草莓季一次全面爆發！
草莓控一年之中最期待的季節正式報到，而且今年的草莓熱潮，不只在甜點櫃裡蔓延，連手搖飲都一起加入戰局。
首先要介紹的是以牛軋糖起家的Home Mom Bakery，今年不只端出熟悉的經典款，更全面升級草莓創作，從牛軋糖一路延伸到歐風捲捲與日系甜點，把草莓的各種表情一次收齊。品牌以「紅紅火火」為靈感，選用大量紅、綠色系食材，讓甜點不只是好吃，也多了一層年節開運的象徵意味。
HOME MOM Bakery最具代表性的牛軋糖系列，今年迎來關鍵升級。創辦人倪淑敏調整煮糖溫度與比例，打造出專屬的「清麗甜」口感，軟硬適中、不黏牙，讓怕甜、怕硬的族群也能放心享受。在草莓相關口味中，「覆盆子草莓牛軋糖」堪稱草莓控必收款，糖體中同時放入整顆台灣凍乾草莓、糖漬草莓與草莓粉，酸甜層次在口中層層堆疊，粉紅色的莓果風味既夢幻又不膩口；而「開心果酸櫻桃夏威夷豆牛軋糖」則以主廚自製義大利開心果醬為基底，結合酸櫻桃乾與大量堅果，濃郁又耐吃，讓人一顆接一顆停不下來。
真正讓今年草莓季話題度爆棚的，是HOME MOM Bakery全新推出的捲捲系列。「草莓開心果卷卷」與「草莓香草卷卷」靈感來自北義皮埃蒙特的小奶油卷，外層是沾滿糖粒的酥脆千層捲，中間擠滿自製卡士達香緹，再加入義式草莓醬。開心果版本香氣濃郁、堅果味厚實，搭配草莓的酸香，奢華感十足；香草版本則以溫柔奶香襯托草莓本身的甜度，整體更顯清爽細緻。
經典款也沒有缺席。「草莓大福」微調外皮配方，冷藏後仍能保持柔軟彈性，包裹日式紅豆餡與新鮮草莓，甜酸比例拿捏得剛剛好；而「草莓盒子」則是以酒香糖液刷過的海綿蛋糕，層層堆疊果醬、瑪滋斯卡邦慕斯與多達12顆草莓，濃郁卻不厚重，一盒真的很難只吃幾口就收手。
另一邊，療癒系優格手搖飲品牌「發發」，今年推出的草莓季限定「白雪莓莓系列」，從視覺到風味都走粉嫩療癒路線，一亮相就很難不注意到。「白雪草莓啵啵優格」將招牌優格結合當季新鮮草莓，酸甜果香與優格的清爽乳酸感交融，再覆上一層雪白綿密的奶蓋，入口濃郁卻不厚重，還加入寒天啵啵增加咀嚼感；而「白雪草莓啵啵鮮奶」則更偏向溫柔系甜感，草莓與鮮奶融合後，再加上鹹甜奶蓋，口感圓潤順口，是會讓人一邊滑手機一邊默默喝完的類型。
香菜宇宙全面擴張！7-ELEVEEN一口氣推20+香菜美食，從零食一路到捲餅、雞肉堡！
東京拉麵雙強登台！麵魚、滿雞軒共構中山老宅，魚系與鴨湯一次滿足！
甜點控快衝！實驗系甜點「NIX」把天馬行空變成真實、義大利進口提拉米蘇7-11買得到
