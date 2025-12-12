在台灣擁有「草莓王國」之稱的苗栗大湖，今年受到氣候炎熱影響，農民普遍延後栽種草莓。目前一期花已開，果實逐漸轉紅，大湖地區農會於11日正式宣告一年一度的草莓季登場。由於產量尚未達到高峰，現階段草莓價格較高，平均每斤約600至800元。草莓季將持續至隔年清明節左右，吸引眾多草莓愛好者前往品嘗各式草莓美食。

「草莓王國」登場 大湖一斤600元起。

在台灣擁有「草莓王國」之稱的苗栗大湖，今年受到氣候炎熱影響，農民普遍延後栽種草莓。目前一期花已開，果實逐漸轉紅，大湖地區農會於11日正式宣告一年一度的草莓季登場。由於產量尚未達到高峰，現階段草莓價格較高，平均每斤約600至800元。草莓季將持續至隔年清明節左右，吸引眾多草莓愛好者前往品嘗各式草莓美食。

草莓控必衝！大湖「紅寶石」上市 清爽生乳酪口感超驚豔。

苗栗大湖鄉以盛產草莓聞名，素有「草莓王國」美譽。今年因氣候持續高溫，當地農民普遍將草莓栽種時間延後。大湖地區農會總幹事徐欽志表示，今年的草莓季比往年晚了約兩到三個禮拜，主要原因是溫度一直降不下來。他進一步說明，較高海拔地區的農民種植時間較早，部分一期花已採收完畢，但整體產量目前仍然不多。

草莓控必衝！大湖「紅寶石」上市 清爽生乳酪口感超驚豔。

目前大湖草莓正值一期花結果初期，鮮紅飽滿的草莓一顆顆擺滿籃子，新鮮採收的草莓一籃接一籃。除了開放遊客現場採摘鮮果外，當地也推出豐富多樣的草莓加工產品。草莓鮮奶油鬆餅淋上草莓醬、草莓奶油蛋糕、草莓冰淇淋、草莓果凍以及草莓果汁等應有盡有，滿足草莓愛好者的味蕾。

草莓控必衝！大湖「紅寶石」上市 清爽生乳酪口感超驚豔。

當地甜點店家分享，草莓搭配生乳酪非常清爽好吃，自製的草莓果醬更能襯托出草莓的天然風味。這些精心製作的草莓甜點不僅吸引遊客前來品嘗，也帶動了當地觀光產業的發展。

大湖地區農會指出，除了開放鮮果採摘外，蛋糕和甜點市場對草莓的需求量也相當大。由於目前正處於草莓季初期，產量相對較少，價格也較高，平均每斤約600至800元。農會預計，草莓產季將持續到隔年清明節左右，屆時產量增加後價格可能會有所調整。

