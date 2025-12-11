草莓控快衝！亞尼克浮誇草莓生乳捲、大人系「威士忌巧克力生乳捲」登場

（圖／亞尼克提供）

每年歲末最讓人期待的草莓季來了！生乳捲名店「亞尼克」宣布草莓季開跑，一口氣推9款草莓甜點與兩款華麗系「浮誇生乳捲」新品；星巴克則端出節慶限定「草莓三溫糖戚風蛋糕」，以細膩果香與綿密口感陪伴每一次耶誕聚會。

亞尼克草莓季總是讓甜點控準備搶破頭，今年不只經典款全面回歸，更推出完全視覺爆擊的生乳捲，連口味都升級，甚至還能讓你用生乳捲舉杯乾杯！首先推薦「戀莓物語生乳捲」，將柔軟泡芙蛋糕捲入整顆新鮮草莓、北海道奶霜與濃郁卡士達，外層再鋪滿大顆草莓、花朵及金箔，宛如把整個草莓園搬到蛋糕上。酸甜果香和奶霜細緻的雙層享受，讓人一口就戀愛。

首次登場的大人系微醺「威士忌巧克力生乳捲」，選用帶蜂蜜、太妃糖香與橡木氣息的威士忌，混合比利時貝可拉巧克力調出濃郁奶霜，再搭配北海道奶霜打造輕盈與濃厚共存的口感。特黑泡芙蛋糕上畫出焦糖紋路，點綴巧克力葉片與金箔，一上桌瞬間直接碾壓全場視線，是年末派對的最強主角。

除了兩款華麗主角，亞尼克也準備了草莓季史上最完整的甜點陣容，包含每日限量300條的「鮮採草莓生乳捲」、新品「生乳奶蓋波士頓-新鮮草莓」、小巧療癒的「草莓迷你裸感蛋糕」、草莓加上巧克力極致組合「草莓巧克力裸感蛋糕」等，絕對讓草莓控全都失心瘋！

（圖／亞尼克提供）

另外，星巴克也推出年度耶誕專屬甜點。星巴克這次推出的4吋「草莓三溫糖戚風蛋糕」以鬆軟綿密的戚風蛋糕為基底，加入酸甜草莓醬與帶著焦糖韻味的三溫糖，風味多層但又溫柔細緻，頂部撒上開心果碎粒，增添堅果香與口感層次，讓甜味不膩、香氣更完整。

（圖／星巴克提供）

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

