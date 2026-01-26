草莓控快衝！台北喜來登、神旺普諾麵包坊草莓季登場，生甜甜圈、巨無霸可頌必須吃！

（圖／品牌提供）

草莓季一到，甜點控的雷達立刻啟動。今年冬末春初，台北從五星飯店到人氣烘焙名店，同步掀起一波粉紅色浪潮，將當季草莓的酸甜魅力發揮到極致。無論是偏好精緻盤飾、講究層次的飯店甜點，還是充滿創意、選擇多元的日常烘焙，都能在這一季找到專屬於自己的「莓好時刻」。

首先介紹的是台北喜來登大飯店以「莓好時節」為主題，將草莓視為春季的味覺主角。館內一樓The Deli與十二廚自助餐廳同步推出草莓季限定甜點，從外帶蛋糕到餐檯甜品全面到位，滿足不同情境的享用需求。The Deli本季主打五款精緻甜點，將草莓的清新果酸與巧克力、乳酪、卡士達等元素細膩結合，展現飯店級甜點的工藝水準。

（圖／品牌提供）

其中，「草莓可可慕斯蛋糕」以層層堆疊的巧克力蛋糕、40%牛奶可可慕斯與草莓慕斯為基底，頂層鋪滿新鮮草莓切片與白巧克力甘納許，濃郁與清爽在口中交錯，適合多人分享；「草莓紅絲絨蛋糕捲」則以濕潤細緻的紅絲絨蛋糕體包裹草莓奶霜與整顆草莓，視覺與口感同樣討喜；偏好清爽路線的，不能錯過「草莓白乳酪蛋糕」，依思尼白乳酪慕斯搭配草莓庫利與康布酥，甜而不膩，十分耐吃。若想把草莓融入日常，還有「草莓檸檬堡」與「草莓生甜甜圈」，讓下午茶多一點季節感。

走進十二廚自助餐廳，草莓則化身為餐檯上的亮點風景。草莓巴伐利亞、草莓乳酪燒、草莓奶油泡芙、草莓鮮奶酪等多款甜品輪番上陣，從經典生乳蛋糕捲到繽紛水果塔，讓賓客在豐富餐點之中，感受到春天悄悄降臨的節奏。這樣的草莓季，更像是一場以果香為主題的味覺展演。

另外，神旺普諾麵包坊則一口氣推出多達21款限定商品，從造型吸睛的創意麵包，到經典回歸的熱銷款式，選擇豐富到讓人站在櫃前猶豫不決。嚴選苗栗大湖草莓新鮮直送，搭配職人烘焙技術，讓每一款商品都吃得到真實果香。

（圖／品牌提供）

人氣王者「可頌美莓」以22公分巨無霸尺寸登場，酥脆可頌包裹酸甜草莓卡士達，因外型霸氣被粉絲暱稱為「草莓劍龍」；想走經典路線，「草莓Queen」以新鮮草莓搭配鮮奶油，風味單純卻耐吃，是許多人心中的早餐首選。節慶與慶生場合，則少不了「草莓小波派」，戚風蛋糕、香草卡士達與草莓交織出熟悉又安心的甜蜜感。

（圖／品牌提供）

今年新增的創意新品同樣吸睛！「草莓雪糕」與「草莓糖葫蘆」以大理石麵包塑型，外層裹上草莓巧克力與黑巧克力，外型幾可亂真；「草莓花生胖胖」與「草莓枕頭」則在口感與造型上玩出新意，讓吃甜點這件事多了幾分童心。熱銷破千盒的「草莓寶盒」依舊是鐵粉必收，抹茶手指蛋糕夾入大量草莓與馬斯卡彭慕斯，酸甜平衡、層次豐富，讓人一吃就記住。

