草莓控快衝！台北喜來登、神旺普諾麵包坊草莓季登場，生甜甜圈、巨無霸可頌必須吃！
草莓季一到，甜點控的雷達立刻啟動。今年冬末春初，台北從五星飯店到人氣烘焙名店，同步掀起一波粉紅色浪潮，將當季草莓的酸甜魅力發揮到極致。無論是偏好精緻盤飾、講究層次的飯店甜點，還是充滿創意、選擇多元的日常烘焙，都能在這一季找到專屬於自己的「莓好時刻」。
首先介紹的是台北喜來登大飯店以「莓好時節」為主題，將草莓視為春季的味覺主角。館內一樓The Deli與十二廚自助餐廳同步推出草莓季限定甜點，從外帶蛋糕到餐檯甜品全面到位，滿足不同情境的享用需求。The Deli本季主打五款精緻甜點，將草莓的清新果酸與巧克力、乳酪、卡士達等元素細膩結合，展現飯店級甜點的工藝水準。
其中，「草莓可可慕斯蛋糕」以層層堆疊的巧克力蛋糕、40%牛奶可可慕斯與草莓慕斯為基底，頂層鋪滿新鮮草莓切片與白巧克力甘納許，濃郁與清爽在口中交錯，適合多人分享；「草莓紅絲絨蛋糕捲」則以濕潤細緻的紅絲絨蛋糕體包裹草莓奶霜與整顆草莓，視覺與口感同樣討喜；偏好清爽路線的，不能錯過「草莓白乳酪蛋糕」，依思尼白乳酪慕斯搭配草莓庫利與康布酥，甜而不膩，十分耐吃。若想把草莓融入日常，還有「草莓檸檬堡」與「草莓生甜甜圈」，讓下午茶多一點季節感。
走進十二廚自助餐廳，草莓則化身為餐檯上的亮點風景。草莓巴伐利亞、草莓乳酪燒、草莓奶油泡芙、草莓鮮奶酪等多款甜品輪番上陣，從經典生乳蛋糕捲到繽紛水果塔，讓賓客在豐富餐點之中，感受到春天悄悄降臨的節奏。這樣的草莓季，更像是一場以果香為主題的味覺展演。
另外，神旺普諾麵包坊則一口氣推出多達21款限定商品，從造型吸睛的創意麵包，到經典回歸的熱銷款式，選擇豐富到讓人站在櫃前猶豫不決。嚴選苗栗大湖草莓新鮮直送，搭配職人烘焙技術，讓每一款商品都吃得到真實果香。
人氣王者「可頌美莓」以22公分巨無霸尺寸登場，酥脆可頌包裹酸甜草莓卡士達，因外型霸氣被粉絲暱稱為「草莓劍龍」；想走經典路線，「草莓Queen」以新鮮草莓搭配鮮奶油，風味單純卻耐吃，是許多人心中的早餐首選。節慶與慶生場合，則少不了「草莓小波派」，戚風蛋糕、香草卡士達與草莓交織出熟悉又安心的甜蜜感。
今年新增的創意新品同樣吸睛！「草莓雪糕」與「草莓糖葫蘆」以大理石麵包塑型，外層裹上草莓巧克力與黑巧克力，外型幾可亂真；「草莓花生胖胖」與「草莓枕頭」則在口感與造型上玩出新意，讓吃甜點這件事多了幾分童心。熱銷破千盒的「草莓寶盒」依舊是鐵粉必收，抹茶手指蛋糕夾入大量草莓與馬斯卡彭慕斯，酸甜平衡、層次豐富，讓人一吃就記住。
看更多 CTWANT 文章
台中新開話題店！DUM DUM × Phase Coffee進駐水湳，用麵包與咖啡重新定義生活節奏！
韓國爆紅的「杜拜巧克力Q彈餅乾」怎麼做？安成宰終於照女兒版本、還原正確食譜
其他人也在看
41坪老屋翻新轉變優雅迷人，以潔白明亮淺色調譜寫家的樂章
在城市的喧囂裡，窗外一排綠意盎然的行道樹，成了這個家的靈感起點。作品「第一號協奏曲」是一首以光影、材質與情感譜成的生活樂章。優德室內設計設計團隊將自然的律動帶入41坪的居所之中，以柔和的色調、圓弧的語彙與流暢的動線，打造出一家四口共奏的幸福篇章。id SHOW ・ 18 小時前 ・ 發表留言
預售屋客變撤中島、換座向！19 坪小宅翻轉格局，把走道變身咖啡櫥窗，釋放兩倍空間擁抱三房兩衛
本案位於桃園青埔，雖然僅有 19 坪，但在預售屋客變階段便提早介入，成功在有限坪數內擘劃出 3 房 1 廳 2 衛的精實格局。設計概念旨在打造下班後能完全放鬆且機能多元的居住環境，為了極大化坪效，更在特定區域規劃架高地板，將收納隱於無形，並透過動線重排讓採光穿透全室；全室摒棄複雜的材質，選用較為溫暖輕柔的木質元素鋪陳，並以優美的弧形線條作為視覺引導，讓空間在開闊與緊密之間律動，居住者在每一個轉身走動中都能參與空間的變化。設計家 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
草莓是葉酸王！要吃再洗「保鮮膜封好」可延長新鮮度
現正值草莓產季，營養師高敏敏表示，草莓每100克含82.8μg葉酸居水果界TOP1，成年人一天吃10顆就能達到維生素C需求量，農業部建議置入冰箱前先平舖容器並用保鮮膜封好留空隙通氣。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
女模「嘴塞襪遭窗簾綑綁」亡 閨密曝對話：曾遭男友餵毒
去(2025)年11月中，一名26歲的女模被發現昏迷倒臥在租屋處，送醫後宣告不治，警方還從當時也在現場的男友身上搜出不少毒品，將他依毒品罪嫌送辦，而檢警後續在女模胃裡驗出大量藥物及毒品，初步排除他殺。...華視 ・ 12 小時前 ・ 2則留言
草莓控快衝！深夜裡的法國手工甜點✕依思尼乳品推一系列新品、Horoyoi低酒精開喝！
在 Instagram 查看這則貼文...styletc ・ 13 小時前 ・ 發表留言
2026「讓生活更精彩」的10個小習慣：實行數位減壓、拒絕內耗，別再執著「年度目標」
新的一年回顧過去的年終目標，我們似乎總會不知不覺為自己設定一份看似宏大的藍圖，卻常在忙碌與壓力中迷失方向，甚至因為沒達成計畫而自責、焦慮，甚至絕望。小編整理出2026年「讓生活更精彩」的10個小習慣，這次不妨換一種方式⸺與其追求一次到位的大改變，不如從更貼近日常的小習慣開始吧！BEAUTY美人圈 ・ 3 天前 ・ 發表留言
風月同天│ 分開是為了擁抱世界
在20年前的菲律賓，連體嬰分割手術並不普遍，山區裡的一位媽媽被村裡人視為不祥的人物，只因她生了一對相連的雙胞胎女嬰。迷信的民風一度讓這位母親相信，這一切是因為懷孕時吃太多連體香蕉造成的。在一次奔赴...大愛電視 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
南港站自強號突冒白煙！ 台鐵緊急疏散乘客並安排轉乘
台鐵125次自強號列車於今（25）日下午1點駛入南港站時，因機車底部疑似發生故障，導致冒出大量濃煙，現場一度情況緊急。台鐵隨即啟動緊急應變措施，迅速疏散車內旅客，確保安全無虞。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
快訊／自強號南港站前故障冒煙 台鐵緊急疏散旅客、改派列車接駁
台鐵125次自強號列車今（25）日下午約1時，行經汐止至南港站間時，傳出列車故障並出現冒煙情形，台鐵立即啟動應變機制，緊急疏散車上旅客，所幸事件未造成人員傷亡。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「1國民美食」竟是隱藏款減肥絆腳石！常吃恐增罹患糖尿病風險
米粉湯是許多人喜愛的「國民美食」，味道鮮美又價格實惠，但小小一碗米粉湯，也可能是你減肥路上的「隱藏款絆腳石」。醫師指出，評估食物的熱量不僅要看熱量的高低多寡，更要注意熱量來源的好壞，就像一碗米粉湯雖然健康2.0 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
歲末大掃除成全民運動 清潔用品買氣攀升
隨著農曆年腳步逐漸逼近，「歲末大掃除」再度成為全民話題。從廚房抽油煙機、流理台油垢，到浴室磁磚縫隙、水龍頭水垢，甚至地板與沙發上的毛髮灰塵，不少家庭都開始密集展開清潔行動。根據多家電商平台統計，近一個月清潔劑與打掃工具的搜尋量與買氣明顯攀升，其中「廚房清潔」、「浴廁除垢除霉」與「吸塵器」相關商品更是穩坐熱搜榜。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台鐵自強號南港站故障冒煙 旅客緊急疏散換乘
台鐵說明，125次自強號於汐止至南港間行駛時，後連機車E506發生鬆軔不良冒煙，臨停南港站進行緊急處理。基於安全考量，南港至台中間停駛，旅客全數改搭165次普悠瑪列車，該班次於下午1時15分自南港發車。台鐵指出，165次普悠瑪增停樹林、桃園、中壢、竹南、苗栗及豐原等站，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
曾單季12轟！前大聯盟工具人宣布退役 8季488場畫下句點
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導資深內野手HanserAlberto本週稍早透過Instagram宣布退役，結束長達8個賽季的大聯盟生涯。Alberto曾效力德州遊騎兵、巴...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
邊佑錫同款「799元」獨家組合超難搶！男神御用腮紅#05、黑蜜潤唇膏居然在巷口康是美就有賣
邊佑錫靠小花腮紅打造出「純淨男神感」在品牌形象照中，邊佑錫展現了多種令人屏息的妝容質感，像是邊佑錫在穿著白襯衫時使用的珊瑚粉色調讓他原本就白皙的肌膚透出一種自然的好氣色，就像是剛運動完後的紅潤，完全沒有粉感。康是美小花腮紅從1,200元降到700元讓粉絲直呼省錢...styletc ・ 16 小時前 ・ 發表留言
Pantone 2026 年度代表色「雲舞白」怎麼穿？擺脫焦慮的「療癒系」穿搭教學一次看
Pantone 年度代表色「雲舞白」不僅是時尚界的清流，更是一劑舒緩身心的療癒良方。本篇將教你如何透過層次疊搭與材質變換，穿出不費力的質感與自在。造咖 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
近4年首次！美俄烏三方坐下來談了 澤倫斯基稱討論具建設性
烏克蘭、俄羅斯與美國代表團在阿拉伯聯合大公國進行為期兩天的會談後，烏克蘭總統澤倫斯基表示，三方針對結束戰爭的「可能參數」進行了「具建設性」的討論。美國官員透露，下一輪談判將於2月1日在阿布達比舉行，並形容會議氣氛積極正面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【星星教授安格斯 1/26-2/1 星座運勢】金牛焦點圍繞職場，摩羯別勉強配合不對等關係
牡羊3.21～4.20這週的牡羊持續扮演著人氣王的角色，社群、朋友、同事之間的往來明顯熱絡，單身者這週很容易在朋友聚會中遇見讓你產生好感的人，雖然從聊天開始就有小小火花，但還需要多花一點時間確認。有對象者相處不必太過計較，順其自然的互動，彼marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發表留言
錯過真的不再有！2026必收限量美妝：ALBION皇室御用有田燒手窯乳霜、肌膚之鑰金馬版、PAUL&JOE、LUSH 情人節系列全到齊
1.收藏級巔峰：ALBION 匠心凝時之霜一週年限量版全台限量20份，保養界的藝術頂峰！為慶祝 ALBION AUTHENTIQUE 匠心凝時之霜上市一週年，品牌推出極具收藏價值的限量版，將日本傳統工藝與尖端科技完美融合。限量版瓷瓶由日本皇室指定使用、擁有350年歷史的「辻精磁社」與「ARI...styletc ・ 13 小時前 ・ 發表留言
台鐵出事了！125次自強號駛入南港站突然冒煙 事故原因全曝光
即時中心／潘柏廷報導最新消息，台鐵125次自強號列車今（25）日中午12時55分許駛入南港站時，後端機車頭車底突然冒煙；鐵路警察局獲報後，立即協助疏散旅客，維持現場秩序，所幸並無人員傷亡。下午1時現場已無冒煙情事，經瞭解為機械因素所引起，詳細原因台鐵公司已派員查修。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
508公尺零防護不是演的！霍諾德挑戰台北101 一失手就結束
被譽為「地表最狂攀岩者」的艾力克斯霍諾德原訂昨（24日）挑戰「無繩索、零防護」自由獨攀「台北101」，卻因雨勢攪局，被迫延至今早9點捲土重來，讓直播前的全球觀眾心跳踩煞車。這項計畫本身就夠瘋狂，霍諾德徒手攀上高達508公尺、結構垂直又重複的摩天大樓外牆，任何一個失誤，都沒有重來的機會。偏偏昨早雨水讓自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言