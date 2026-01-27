草莓控快衝！深夜裡的法國手工甜點✕依思尼乳品推一系列新品、Horoyoi低酒精開喝！
超人氣法式甜點店「深夜裡的法國手工甜點」攜手來自法國諾曼第、風靡全球逾百年的依思尼乳品（Isigny Sainte-Mère）分階段推出全新甜點策劃，首先推出馬年應景禮盒，還有多款草莓季甜點，草莓控趕快衝一波！
深法推出的「依思尼聯名禮盒」，匯集「香料焦糖鑽石餅乾」、「巧克力布列塔尼酥餅」、「塔皮餅乾」、「依思尼焦糖沙布列」和「依思尼米莫雷起司胡椒餅乾」等5種手工餅乾和法式水果軟糖，特別推薦以低溫烘烤保留最純粹奶油風味的沙布列，搭配焦糖醬、焦糖粒與海鹽粒，細緻脆感耐人尋味。而起司胡椒餅乾融入大量陳年米莫雷起司，搭配來自頂級產地的貢布胡椒，辛香鹹甜層層堆疊，同樣令人印象深刻。紅底燙金的禮盒搭配白色提袋、藍色提把，巧妙結合台、法國旗元素，台法職人交流的滋味、正適合新春細細品嚐。
另外還有多款草莓系列甜點，這次深法不再只專注於分享型大尺寸，而是推出更貼近日常的一人食版本。「迷你草莓塔」與「花園草莓塔」保留經典塔皮結構，酥脆卻不厚重，依思尼發酵奶油的香氣在入口瞬間鋪開，隨後才是大湖豐香草莓的清甜果酸，比例拿捏得恰到好處，讓人即使深夜享用，也毫無負擔感。
另一款討論度極高的「草莓舒芙乳酪杯」，則展現了依思尼白乳酪的細膩優勢。乳酪質地輕盈、酸度柔和，搭配草莓後反而放大果香層次，入口像雲朵般鬆軟，卻留下清爽的尾韻。而視覺系甜點「乳酪三重奏草莓可麗塔」，在層層堆疊中呈現不同乳酪風味，從綿密到滑順，讓甜點不只是好看，更值得慢慢品嚐。
另外，Horoyoi微醉冬季推出的「冬季莓果」，成了不少人深夜甜點後的延伸選擇。酸甜莓果香氣在氣泡中慢慢展開，黑醋栗的成熟果韻與葡萄柚的清新收尾，3%的低酒精設定，不打擾情緒，卻剛好讓夜晚變得更柔軟。
如果想讓風味更甜一點，經典的「草莓蘇打」則像是甜點的液態版本，清爽、直白，與草莓塔或乳酪類甜點特別合拍。這樣的搭配，不需要刻意儀式，只要一張桌子、一盞燈，甜點與微醉就能自然接軌，讓夜晚慢慢沉澱。
※喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒
台中新開話題店！DUM DUM × Phase Coffee進駐水湳，用麵包與咖啡重新定義生活節奏！
飲料開運指南！五桐號攜手Care Bears™第二彈超Q登場、CITY CAFE「蕉財拿鐵」喝出好運一整年！
精緻不費力！UNIQLO : C用顏色重新定義日常穿搭…BABYMONSTER同款 UT開賣必搶
UNIQLO 推出 BABYMONSTERUT 系列話題聲量最高的BABYMONSTER UT 系列，是UNIQLO首度與這組新世代K-POP 女子團體合作，靈感直接取自代表作〈BATTER UP〉，那種一上台就全場聚焦的爆發力，被完整轉譯到T恤設計裡。系列特別開發稍寬版型，加上帶點透膚感的布料，...styletc ・ 10 小時前 ・ 發表留言
延長線釀大火！消防員揭「1危險狀況」用摸的就知道
延長線釀大火！消防員揭「1危險狀況」用摸的就知道造咖 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
Netflix《單身即地獄 5》火辣回歸！李多熙從第1季美到第5季，維持身材方法靠變胖隔天就輕斷食、禁澱粉
《單身即地獄 5》震撼回歸：更寫實、更火辣的戀愛攻防第五季的亮點在於規則的再次演變，參賽者的野心似乎比前幾季更上一層樓，無論是情感的轉向還是對天堂島的渴望，都讓整部節目的節奏變得極其緊湊。觀眾不僅能看到極限的曖昧，更能看見參賽者在競爭中的真實人性。而觀察室...styletc ・ 5 小時前 ・ 發表留言
新年甜點禮盒不踩雷名單公開！貴婦級法式、國際金獎、台南排隊名店一次整理
甜點名店1.純。點心（Pâtisserie Catherine）被譽為「貴婦圈甜點界的愛馬仕」，「純點心」以精湛的法式工藝，將高品質食材轉化為味蕾的饗宴。以法式甜點的浪漫，為新年獻上一份最優雅的祝福。金馬迎春「春節禮盒・獨寵 純。好友」以法式經典工藝結合新品驚喜，打造層次豐富的...styletc ・ 10 小時前 ・ 發表留言
近八成高中生、五成國小生化妝 恐買到劣質產品 民團籲制定選購指引
在韓流、韓劇等流行偶像和社群網紅影響下，愈來愈多青少年追求「完美外型」，一項「兒少化妝品使用行為」網路調查發現，超過一成的受訪者，在七歲前就使用過化妝品、近七成受訪的青少年，使用過化妝品，其中，高中職學生近八成，就連國小學生也近五成，化妝文化，已成眾多兒少的日常。聯合新聞網 ・ 13 小時前 ・ 2則留言
保險類股衝高，道瓊歐洲600指數週一盤初走升，三大股市漲跌互見
【財訊快報／劉敏夫】歐洲股市週一盤初走升，保險類股領軍衝高，成了大盤多頭指標，不過鑒於投資人持續權衡地緣政治風險，市場整體氣氛依舊謹慎。道瓊歐洲Stoxx 600指數盤初上揚0.51點或0.08%，報608.85點。盤初，20檔產業類股表現漲跌不一，保險類股指數上漲0.83%，表現最好。反觀消費品類股指數下跌0.45%，表現最差。歐洲主要股市漲跌互見，其中英國富時100指數盤中上揚0.21%；法國CAC40指數下跌0.25%；德國法蘭克福DAX指數滑落0.04%；西班牙IBEX35指數則是上漲0.22%；瑞典OMX斯德哥爾摩基準指數下滑0.12%。上週美國總統川普威脅要加徵格陵蘭相關關稅後，投資者情緒受到衝擊。上週四在川普收回該威脅後，歐洲股市收復了部分失地。鑒於經濟前景具有韌性，投資者願意忽略一些政治動盪。LGT Private Banking戰略與研究主管Philipp Lisibach表示，儘管上週的回調幅度非常有限，但是卻表明投資者已開始習慣各種噪音，每當市場反應過於強烈，川普政府似乎都會採取緩和措施。在個股表現方面，耐斯特盤中股價上漲4.44%；快遞英雄股價上揚2.99%；英財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
青森睡魔抵嘉！文總邀日本職人跨海現地創作 遠赴嘉義縣為台灣量身打造媽祖、虎爺巨型花燈
文化總會主辦「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」，邀請日本知名睡魔師來台參與嘉義縣台灣燈會，將在當地Long Stay，現地打造出一座專屬於配天宮樸仔媽及天地人三虎的台灣限定睡魔燈籠。今（26）日上午舉辦媒體分享會，青森頂尖睡魔師諏訪慎、林廣海與製作團隊皆蒞臨現場，為這場台日友情的盛會揭開序幕。特別的是，2位睡魔師分屬不同體制的團隊，在日本時也不曾合作過，首次合體就獻給台灣。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
Jisoo親姊金智允小孩10歲了！公開最愛的兩款醫美課程以及Olive Young必買的保濕噴霧、氣墊是這些
Jisoo姊姊金智允維持少女感秘訣：到髮廊 LOAB 打造高層次髮型金智允提到她習慣前往 LOAB 髮廊找室長海寧打理造型。她特別推崇輕盈的高層次髮型，因為這對修飾臉型非常有效。其中最重要的關鍵在於「三個層次的瀏海」，這種分層設計能讓臉部視覺更顯小巧，日常整理時只需要將瀏...styletc ・ 9 小時前 ・ 發表留言
土方之亂仍未解 業者控「被迫停工」抱屈：守法人反被懲罰
全台「土方之亂」至今仍未平息。國土署為回應各界質疑聲浪，今天（27日）邀集全台土石方、土資場、營造業及不動產開發等相關公會代表進行溝通座談。不過會後仍有不少業者不滿，直指官上報 ・ 4 小時前 ・ 2則留言
草莓控快衝！台北喜來登、神旺普諾麵包坊草莓季登場，生甜甜圈、巨無霸可頌必須吃！
首先介紹的是台北喜來登大飯店以「莓好時節」為主題，將草莓視為春季的味覺主角。館內一樓The Deli與十二廚自助餐廳同步推出草莓季限定甜點，從外帶蛋糕到餐檯甜品全面到位，滿足不同情境的享用需求。The Deli本季主打五款精緻甜點，將草莓的清新果酸與巧克力、乳酪、卡士達...styletc ・ 2 天前 ・ 發表留言
BMW全新豪華車款進駐晶華與晶英！「晶采自駕遊」入住即可體驗頂級駕乘樂趣。
晶華國際酒店集團2026年再度攜手BMW總代理汎德，整合頂級住宿資源與德系豪華車款體驗，於台北晶華、北投晶泉丰旅、蘭城晶英、太魯閣晶英以及台南晶英推出「晶采自駕遊」住房專案，每房 6,999 元起，即可於入住期間免費駕乘BMW豪華車款，並享用豐盛早餐、館內設施及多項專屬禮遇.....自由行的旅遊模式持續升溫，如何提供優質的交通自主性與具有特色的在地體驗遊程成為旅宿業勝出的關鍵。晶華國際酒店集團2026年再度攜手BMW總代理汎德，整合頂級住宿資源與德系豪華車款體驗，於台北晶華、北投晶泉丰旅、蘭城晶英、太魯閣晶英以及台南晶英推出「晶采自駕遊」住房專案，每房 6,999 元起，即可於入住期間免費駕乘BMW豪華車款，並享用豐盛早餐、館內設施及多項專屬禮遇，集團期望透過跨界合作模式，回應旅人對於高品質移動與彈性行程規畫的需求，進一步提升旅宿服務的附加價值，創造差異化市場優勢。台北晶華酒店結合都會行旅與頂級駕馭體驗，推出「BMW 都會馳行」住房專案，每房每晚9,764元+15.5%起，入住期間可體驗BMW 5系列豪華房車或BMW iX旗艦純電休旅，並享翌日栢麗廳雙人早餐，完成試乘問券另贈沐蘭SPACARLINK鏈車網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
山下智久親自設計的鬼塚虎Onitsuka Tiger鞋款！設計靈感是什麼？怎麼買？一次看
日本男星山下智久（Tomohisa Yamashita)不僅能歌能演，現在還要加入設計師的行列了嗎？鬼塚虎Onitsuka Tiger 2026年於日本鳥取縣盛大開幕首座專屬生產基地「Onitsuka Innovative Factory鬼marie claire 美麗佳人 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
霍諾德徒手91分鐘登頂101！Discovery小編歪樓：樹懶爬4小時大家還看嗎
徒手攀岩界傳奇人物現身台北天際線！美國自由攀岩高手艾力克斯．霍諾德，今早挑戰無繩索攀爬台北101成功登頂，不只刷新速度紀錄，也意外讓Discovery官方小編歪樓神比喻，掀起網友一波爆笑討論。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發表留言
不只「暈碳」這些食物也會讓你昏昏欲睡！比喝咖啡更有效提神的飲食法公開，「多喝水」也是關鍵秘訣 | ELLE
不只「暈碳」，這些令人驚訝的食物也可能讓你昏昏欲睡！所謂暈碳指的是指餐後血糖劇烈波動，導致的昏沉、疲倦、嗜睡；但其實不只碳水，泡菜、起司、火腿香腸竟也可能讓睏倦感上升？營養師建議白天該怎麼吃，更健康又能維持精神與專注度Elle ・ 13 小時前 ・ 發表留言
Jisoo同款Dior新包清單！2026最新話題包款、價格一次整理
身為 Dior 迷，一定有發現品牌最近的風格悄悄變了！在新任創意總監 Jonathan Anderson 掌舵下，最新 2026 春夏系列包款不只保留 Dior 一貫的優雅輪廓，還多了幾分年輕、浪漫又帶點玩味的氣息，從細節設計到整體比例都讓人眼睛一亮。無論是重新演繹的經典包型，還是首次亮相的全新設計，都迅速成為時尚圈關注焦點。本篇就幫你一次整理 Dior 最新包款重點清單，帶你快速掌握本季最值得入手的話題新作。BEAUTY美人圈 ・ 1 天前 ・ 1則留言
《愛情怎麼翻譯？》高允貞用「毛呢外套」定調冬季高級感！Jisoo、潤娥、金裕貞穿搭示範
Netflix新劇《愛情怎麼翻譯？》中，高允貞飾演擁有眾多粉絲的人氣女演員，她以大量的毛呢套裝展現頂流女星氣場，每一套造型都是高級感的範本，除了套裝之外，作為簡約單品的疊搭單品也能瞬間為整體加入優雅貴氣的風格！《愛情怎麼翻譯？》高允貞是毛呢marie claire 美麗佳人 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
關穎曝「豪宅視角」看霍諾德爬101！ 自嘲俗辣不敢看：賈董太強了
極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101，引發全球關注。名媛關穎分享「豪宅第一排」觀看心得，表示自己超級俗辣「整個過程都不敢看」，更大讚101董事長好友賈永婕：「太強了」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 5則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 452則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 131則留言