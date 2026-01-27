草莓控快衝！深夜裡的法國手工甜點✕依思尼乳品推一系列新品、Horoyoi低酒精開喝！

（圖／品牌提供）

超人氣法式甜點店「深夜裡的法國手工甜點」攜手來自法國諾曼第、風靡全球逾百年的依思尼乳品（Isigny Sainte-Mère）分階段推出全新甜點策劃，首先推出馬年應景禮盒，還有多款草莓季甜點，草莓控趕快衝一波！

深法推出的「依思尼聯名禮盒」，匯集「香料焦糖鑽石餅乾」、「巧克力布列塔尼酥餅」、「塔皮餅乾」、「依思尼焦糖沙布列」和「依思尼米莫雷起司胡椒餅乾」等5種手工餅乾和法式水果軟糖，特別推薦以低溫烘烤保留最純粹奶油風味的沙布列，搭配焦糖醬、焦糖粒與海鹽粒，細緻脆感耐人尋味。而起司胡椒餅乾融入大量陳年米莫雷起司，搭配來自頂級產地的貢布胡椒，辛香鹹甜層層堆疊，同樣令人印象深刻。紅底燙金的禮盒搭配白色提袋、藍色提把，巧妙結合台、法國旗元素，台法職人交流的滋味、正適合新春細細品嚐。

另外還有多款草莓系列甜點，這次深法不再只專注於分享型大尺寸，而是推出更貼近日常的一人食版本。「迷你草莓塔」與「花園草莓塔」保留經典塔皮結構，酥脆卻不厚重，依思尼發酵奶油的香氣在入口瞬間鋪開，隨後才是大湖豐香草莓的清甜果酸，比例拿捏得恰到好處，讓人即使深夜享用，也毫無負擔感。

另一款討論度極高的「草莓舒芙乳酪杯」，則展現了依思尼白乳酪的細膩優勢。乳酪質地輕盈、酸度柔和，搭配草莓後反而放大果香層次，入口像雲朵般鬆軟，卻留下清爽的尾韻。而視覺系甜點「乳酪三重奏草莓可麗塔」，在層層堆疊中呈現不同乳酪風味，從綿密到滑順，讓甜點不只是好看，更值得慢慢品嚐。

另外，Horoyoi微醉冬季推出的「冬季莓果」，成了不少人深夜甜點後的延伸選擇。酸甜莓果香氣在氣泡中慢慢展開，黑醋栗的成熟果韻與葡萄柚的清新收尾，3%的低酒精設定，不打擾情緒，卻剛好讓夜晚變得更柔軟。

如果想讓風味更甜一點，經典的「草莓蘇打」則像是甜點的液態版本，清爽、直白，與草莓塔或乳酪類甜點特別合拍。這樣的搭配，不需要刻意儀式，只要一張桌子、一盞燈，甜點與微醉就能自然接軌，讓夜晚慢慢沉澱。

※喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

