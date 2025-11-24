草莓控手刀吃起來！BAC冬季限定草莓巧克力蛋糕12／5限量開賣

一年等這一次！BAC冬季限定覆盆莓草莓巧克力蛋糕準備開搶。（BAC供圖）

隨著氣溫越來越低，冬季的序幕也悄悄拉開，同時宣告最受期待的草莓季正式登場！每年只在草莓產季現身，粉絲會敲碗「BAC」趕快推出的「覆盆莓草莓巧克力蛋糕」，終於要在12月5日開賣。由於今年風災大大影響蔬果收成，因此冬季限定的草莓蛋糕數量有限，想吃可得手刀搶購。

超人氣的覆盆莓草莓巧克力蛋糕，頂層鋪滿新鮮大草莓，先滿足視覺，中層以覆盆莓與草莓果餡的酸甜點亮口感，底層用70%與100%雙重可可調和成生巧克力餡，濃郁苦甜卻不膩口。不僅層次豐富，還有高顏值，幫朋友慶生，自己享用都合適。

「覆盆莓草莓巧克力蛋糕」草莓大顆酸甜，很搭生巧克力餡的苦甜。（1,090元／顆，BAC供圖）

6吋售價1,090元，12月5日起開賣，一直持續到明年2月下旬。因為今年颱風較多，草莓產量受限，甚至可能提早結束產季，建議甜點控提前預訂，避免錯過每年僅此一次的草莓饗宴。

因為受風災影響，草莓產量有限，想吃可得提早預訂。（BAC供圖）

