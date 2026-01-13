草莓控手刀衝！蘆洲排隊麻糬店，不只有巨大草莓大福，香菜麻糬更是意外神作

新北蘆洲│幸福麻糬春と秋

幸福麻糬春と秋是這幾年每到草莓季蘆洲市場美食相當受歡迎的手工草莓麻糬，想吃要提前加幸福麻糬春と秋LINE預訂才吃得到，明明GOOGLE評價只有71則，卻能幾乎每天開攤就排隊沒停過，麻糬口味超級多，很多一般麻糬攤沒有的口味這裡都吃得到！而且幸福麻糬春と秋離捷運站又很近，所以趁著到台北工作空檔特地過來蘆洲市場幸福麻糬春と秋一探究竟，想不到現場人真的相當多啊！

新北蘆洲│幸福麻糬春と秋

幸福麻糬春と秋 就隱藏在蘆洲市場得勝街上，就在中山立體停車場對面，距離捷運中和新蘆線三民國中站走過來約莫5分鐘而已。身為一個台中人會知道在新北蘆洲的麻糬攤是因為網路上好幾個短影片介紹幸福麻糬春と秋 闆娘才知道這家店，

新北蘆洲│幸福麻糬春と秋

在人來人往的蘆洲市場裡幸福麻糬春と秋 是個不起眼的攤位位置，但是GOOGLE MAP定位還是很輕鬆能找到。走到現場才發現攤位隱藏在一間夾娃娃機店前面，能辨識的除了闆娘就只有攤位前的招牌旗幟。

新北蘆洲│幸福麻糬春と秋

新北蘆洲│幸福麻糬春と秋

新北蘆洲│幸福麻糬春と秋

早上8點就開始營業，攤位上三四個人手都是沒停過的不停在製作麻糬，但也趕不太上人潮購買的速度，做好放在檯前馬上就被買走。

新北蘆洲│幸福麻糬春と秋

新北蘆洲│幸福麻糬春と秋

新北蘆洲│幸福麻糬春と秋

排隊的隊伍不斷消化，但是新的客人都會立馬補上，想要不撲空沒買到想要的口味或不排隊，就建議提前一到兩天在幸福麻糬春と秋LINE預訂(LINE：@shiawasemochi )，這樣只要到攤位前「說你有預訂並出示畫面」就可以直接拿到。

新北蘆洲│幸福麻糬春と秋

幸福麻糬春と秋攤位木盤上也會有當天現場製作的各種麻糬口味可以挑選，但不一定保證全口味都有。

【幸福麻糬春と秋│購買方式】

這裡不是非得加LINE預訂你才買得到草莓麻糬(菜單是「草莓大福」)，幸福麻糬春と秋現場也可以排隊購買，但你就要慢慢等，我自己實際排隊的體感是差不多15-20分鐘就可以買到，也不算太久。但現場排隊就也有可能遇到提早完售的狀況。

新北蘆洲│幸福麻糬春と秋

另一種方式就是前面講了好幾次的→「加幸福麻糬春と秋LINE提前1-2天預訂(LINE：@shiawasemochi )」，只要跟店家說要哪些口味、幾顆以及要取貨的時間，店家就會報價草莓大福、麝香葡萄大福的價格給你，確認沒問題就接單，當天到現場才結帳。然後到現場實可以直接跟店家說你有網路預訂，不要跟我一樣傻傻排隊。

【幸福麻糬春と秋│菜單價格】

新北蘆洲│幸福麻糬春と秋

以市場攤位來說幸福麻糬春と秋口味真的超級多，除了草莓跟麝香葡萄以外都有標價，網路預訂也會給你菜單參考。

【幸福麻糬春と秋│草莓大福70】

新北蘆洲│幸福麻糬春と秋

幸福麻糬春と秋的草莓大福有分為「草莓原味紅豆/草莓紫米紅豆/草莓抹茶紅豆」三種，除了原味跟抹茶以外我不知道原來現在也有紫米麻糬。每顆70原來說看似不便宜，實際也不便宜，但真的是一分錢一分貨，

新北蘆洲│幸福麻糬春と秋

我也買過其他家更便宜的草莓麻糬(50元)，選用的草莓就沒有幸福麻糬春と秋的草莓這麼大顆又多汁，每年也就這時節能吃到就還是捏緊荷包花下去吧！

新北蘆洲│幸福麻糬春と秋

幸福麻糬春と秋 的麻糬本體口感相當好，摸起來很黏，吃起來除了Q度還很有濕潤感，所以吃好幾顆也不覺得嘴巴會乾。

新北蘆洲│幸福麻糬春と秋

使用的草莓相當大顆飽滿，打開就聞得到草莓香甜氣味，咬下去相當多汁好吃，品質選得蠻好的。三種麻糬的內餡包的都是紅豆餡，甜度適中，不會搶了草莓的戲份，要提一下抹茶麻糬的皮我蠻喜歡的，抹茶味道很明顯吃得出來香氣，搭配草莓跟紅豆比原味更有層次感。個人吃完是還蠻推薦可以來買的！

【幸福麻糬春と秋│麝香葡萄大福40】

新北蘆洲│幸福麻糬春と秋

麝香葡萄搭配的是綠豆餡，綿綿沙沙的，甜度也不會太過，主要甜度還是來自於麝香葡萄，好吃又多汁也蠻推薦的。

【幸福麻糬春と秋│花生粒香菜25】

新北蘆洲│幸福麻糬春と秋

在排隊看到幸福麻糬春と秋 製作過程時就被花生香菜給吸引了，所以又多點了兩顆，我以為會是鹹口味的，麻糬外層灑了好多花生粉，看得到爆出來的花生粒跟香菜，咬下去想不到是甜的，還有溢出像是糖水(不知道是不是黑糖)，花生粒想不到不是脆硬的，

新北蘆洲│幸福麻糬春と秋

軟好咬加上滿滿香菜也太意外的好吃，還是吃完一顆又想再來一顆那種。喜歡香菜/不討厭香菜的很推薦試試！

【幸福麻糬春と秋│金沙芝麻/芝麻花生】

新北蘆洲│幸福麻糬春と秋

「金沙芝麻麻糬」顧名思義就是芝麻麻糬裹進整顆金莎巧克力，還可以，吃個趣味，但芝麻香氣很濃郁。

新北蘆洲│幸福麻糬春と秋

新北蘆洲│幸福麻糬春と秋

「芝麻花生麻糬」反而造型蠻好看的，應該是像飯捲那樣捲起來，然後分切才有那麼漂亮的螺旋花紋，麻糬本身濕潤度足，本來會乾口的兩種餡料透過麻糬的揉合濃郁香氣又好吃，反而比金莎芝麻更讓我喜歡。

新北蘆洲│幸福麻糬春と秋

坊間賣麻糬的攤位店面甚至是伴手禮品牌超級多，麻糬賣相看起來也長得差不多，但幸福麻糬春と秋麻糬口感、草莓品質還是影響到麻糬美味度的差異，以蘆洲這家幸福麻糬春と秋 來說，我覺得這天吃到的幾種口味都蠻喜歡的，吃得出店家對品質的用心、選食材的用心，是吃過還會想回購的麻糬，很推薦可以來蘆洲買回家試試！

新北蘆洲│幸福麻糬春と秋

幸福麻糬春と秋│新北蘆洲

◎地址：新北市蘆洲區得勝街64號

◎電話：0916-232917

◎營業時間：08:00Am-12:30Pm

◎消費提醒：週日一店休/只接受LINE預訂或現場購買

◎LINE：@shiawasemochi (至少提前一到兩天預訂)

◎鄰近捷運站：捷運三民國中站1號出口

