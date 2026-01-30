草莓控注意! 台南老牌冰店推冬季限定草莓牛乳冰

南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

這真是你有錢還吃不到！以新鮮水果冰享有盛名，台南最強的老牌冰店，最近剛宣布冬季限定的草莓牛乳冰開賣，店家中午才營業，連續幾天都在一早八點多，就被排隊取號的民眾搶光。許多慕名而來的遊客撲空，大嘆這就是台南，吃冰還要看緣分。

滿滿草莓加上牛奶煉乳 台南老牌冰店推冬季限定草莓牛乳冰

台南最強排隊名店，老字號冰店冬季限定草莓牛乳冰上市，大排長龍。（圖／民視新聞）

剛到貨的新鮮草莓，一顆顆清洗乾淨，切掉蒂頭，擺滿了一整盤，淋上特製的草莓醬和牛奶煉乳，上頭還可以擺上一顆古早味的布丁，這就是台南最強排隊名店，老字號冰店的，冬季限定草莓牛乳冰。有人看上它的浮誇，有人鍾愛新鮮草莓的滋味，店家中午才營業，不過每天一早官網總是提前宣布，今日完售。民眾說：「就是特地就是今天排要來吃的，明天就要回家了，就不行了，對下次再來了。」、「七點就來排，有點早但是會努力起來。」

店家會照現場排隊的狀況，調整發放預訂號碼牌！（圖／民視新聞）

明明店門都還沒開，還是排不到，這種撲空最是寂寞。原來店家會照現場排隊的狀況，調整發放預訂號碼牌，老闆娘一早會先來店裡備貨，熟門熟路的消費者，都是提早排隊來領號碼牌。老牌店家老闆娘吳太太表示：「今天我七點多來已經排過那邊了，12點到7點都可以來吃，就是午後再來吃，對下午就可以來吃啦。」很多慕名而來的外地遊客，也知道名店要一早取號，午後吃冰，怎知人外有人山外有山，早還有更早。民眾說：「對啊我覺得這是台南人的個性，也是這樣子沒有，就是沒有在跟你照規矩來，你來有緣分才吃得到，沒緣分吃不到。」其實目前草莓價格還在高點，預計得農曆年後更實惠。老牌店家老闆娘吳太太強調：「我們都會跟客人說一聲，說沒有那麼甜，他說沒關係喔我們就賣，也是要讓人家知道。」限量總是殘酷，美食值得等待，至於品嘗台南滋味，需要緣分，說得也是實在。

原文出處：滿滿草莓加上牛奶煉乳 台南老牌冰店推冬季限定草莓牛乳冰

