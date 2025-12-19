草莓控準備暴動！五桐號限定回歸、7-ELEVEN粉紅祭典同步登場
草莓控快衝！一到冬天，空氣裡就自動切換成粉紅模式，從手搖飲到超商貨架，都可以看到滿滿草莓。
五桐號每到冬天就被敲碗的經典「雪絨草莓奶酪」再度限量回歸，上層是滑順不厚重的鮮乳奶霜，下層豪邁鋪上整顆鮮奶酪，再疊加現打草莓冰沙與新鮮大湖草莓果丁，一杯同時喝得到、吃得到，酸甜與奶香交錯，是許多人心中「冬天一定要喝到一次」的存在。今年更同步推出新品「草莓抹茶奶霜」，以天然草莓果香搭配京都宇治抹茶粉，茶韻清雅、不苦不膩，上層奶霜巧妙平衡莓甜與抹茶的微苦，剛上市就被不少人點名是「年度最欠喝新品」。
不只飲品，五桐號這次更把草莓季直接升級成「感官體驗」。品牌攜手由i-dle成員舒華代言的香氛品牌 KLOWER PANDOR推出期間限定聯名活動，以「茶香 × 雪莓」為主題，將熱銷淡香水「1360 茶韻之時」的高山茶香、白麝香氣息帶進門市空間，讓喝飲料這件事多了一層嗅覺記憶。自 12 月 19 日起，門市單筆消費滿 150 元，即可獲得限量隨身小香，數量有限、送完為止。搭配以「交換禮物」為靈感設計的四款節慶限定杯身，視覺、味覺、嗅覺一次到位，讓一杯草莓飲變成冬日裡可以捧在手心的小確幸。
7-ELEVEN則在線上線下同步展開「莓粒 good！」草莓季，攜手多個知名品牌與在地社創團隊，一口氣推出超過 20 款通路獨家草莓商品，橫跨甜點、烘焙、水果、飲品與冰品。在 i 預購平台上重磅推出拿破崙先生的草莓系列甜點，包括「爆量草莓牛奶派」、「草莓寶盒」、「草莓布丁寶盒」，全系列皆選用 100% 新鮮大湖草莓，層層堆疊的果香與奶香，光是打開盒子就自帶主角光環。
針對辦公室與社區團購需求，年度熱賣超過 5 萬支的「花蓮巨無霸糖葫蘆冰棍」也推出草莓與番茄雙口味，33 公分超長尺寸，一拿出來就自帶話題度；而 i 預購與 i 划算同步推出多款箱購、組合商品，從草莓奶凍捲、爆漿餐包到氣泡飲，揪團分食剛剛好。在地社創品牌禾乃川的「草莓米潤飲」則以米麴釀酵製成，圓潤清甜，是想來點不一樣草莓風味的溫柔選擇。
門市端同樣火力全開。甜點與烘焙區推出多款期間限定新品，從與吉伊卡哇聯名的草莓卡士達麻糬泡芙、草莓 Q 皮半月燒，到草莓可可蛋糕杯與草莓可頌、草莓蛋糕捲，粉紅色系直接佔領貨架。飲品部分，去年一上市就引爆社群的 CITY TEA 現萃茶聯名「蜜香伯爵拿鐵」也優雅回歸，搭配果汁 BAR 現打的「草莓特調牛奶」，再度掀起一波粉紅打卡潮。
看更多 CTWANT 文章
臺虎首間「全天候餐酒館」進駐臺南！啤酒、漢堡、咖啡，從中午一路喝到半夜！
不只好吃還要好拍！2025聖誕甜點清單太犯規，雪人蛋糕、造型餅乾通通有
不用排隊就吃得到！7-ELEVEN推白種元韓食 全家復刻米其林雙月經典
其他人也在看
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 88
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 20 小時前 ・ 93
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 22 小時前 ・ 6
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 8
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 57
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 7
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 35
家長注意！10歲童喝超商「1飲品」心跳破120急送醫 醫驚：嚴重會送命
超商零食、飲料五花八門，許多小學生放學後都會忍不住買幾樣來滿足口腹之慾，但需要注意的是，近日一名10歲男童，買了能量飲料來喝，卻雙手劇烈顫抖，心跳飆升到120下，醫師直言險些送命，喊話家長一定要注意。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 7
多吃魚變聰明？譚敦慈「最推薦這種魚」 少吃4種大型魚類
譚敦慈日前在節目《健康2.0》中表示，國外曾有研究指出某地區孩童的智商普遍偏低，雖然他們同樣以魚類為主食，但主因可能與他們多食用大型魚種有關。譚敦慈強調，大型魚體內可能積存較多重金屬或污染物，長期食用恐影響健康，並點名鮪魚、旗魚、油魚與鯊魚這四類魚種應減少攝...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 2
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 19
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 22 小時前 ・ 123
徐欣瑩宣布參選竹縣長！引「黨內互打」原因竟是鄭麗文？
論壇中心／綜合報導國民黨立委徐欣瑩今（18日）宣布參選2026新竹縣長，她強調「這場選舉不是派系運作，也不是政治交換」，一句話惹毛新竹副縣長陳見賢，其競選辦公室砲轟「政治論述矛盾，無助於藍營團結，對基層造成二次傷害」。桃園市議員于北辰表示，國民黨要參選先看「成色」，但在主席鄭麗文當選後就破了，現在當然會有紛爭。民視 ・ 57 分鐘前 ・ 26
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 3
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 40
濕冷天氣來了！週五起全台有雨 週日降溫「放晴時間曝光」
準備變天！中央氣象署今（17）日表示，明天受到東北季風影響，北台灣高溫略下滑，週五至週六全台有雨，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。週日整體雨勢趨緩，到了下週二（23日）東北季風減弱，僅基隆北海岸、宜花有局部短暫雨，大台北山區及台東有零星雨，中南部則是多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
止咳化痰粉「小鳥粉」要泡水嗎？藥師解答了
[NOWnews今日新聞]秋冬流感季，不少人感染流行性感冒，或是因溫差變化大開始有咳嗽症狀，而自行前往藥局買化痰粉，其中知名的「小鳥粉」Acetylcysteine化痰粉，有一派人認為是直接入口，另一...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 13