草莓控準備暴動！五桐號限定回歸、7-ELEVEN粉紅祭典同步登場

（圖／業者提供）

草莓控快衝！一到冬天，空氣裡就自動切換成粉紅模式，從手搖飲到超商貨架，都可以看到滿滿草莓。

五桐號每到冬天就被敲碗的經典「雪絨草莓奶酪」再度限量回歸，上層是滑順不厚重的鮮乳奶霜，下層豪邁鋪上整顆鮮奶酪，再疊加現打草莓冰沙與新鮮大湖草莓果丁，一杯同時喝得到、吃得到，酸甜與奶香交錯，是許多人心中「冬天一定要喝到一次」的存在。今年更同步推出新品「草莓抹茶奶霜」，以天然草莓果香搭配京都宇治抹茶粉，茶韻清雅、不苦不膩，上層奶霜巧妙平衡莓甜與抹茶的微苦，剛上市就被不少人點名是「年度最欠喝新品」。

不只飲品，五桐號這次更把草莓季直接升級成「感官體驗」。品牌攜手由i-dle成員舒華代言的香氛品牌 KLOWER PANDOR推出期間限定聯名活動，以「茶香 × 雪莓」為主題，將熱銷淡香水「1360 茶韻之時」的高山茶香、白麝香氣息帶進門市空間，讓喝飲料這件事多了一層嗅覺記憶。自 12 月 19 日起，門市單筆消費滿 150 元，即可獲得限量隨身小香，數量有限、送完為止。搭配以「交換禮物」為靈感設計的四款節慶限定杯身，視覺、味覺、嗅覺一次到位，讓一杯草莓飲變成冬日裡可以捧在手心的小確幸。

（圖／業者提供）

7-ELEVEN則在線上線下同步展開「莓粒 good！」草莓季，攜手多個知名品牌與在地社創團隊，一口氣推出超過 20 款通路獨家草莓商品，橫跨甜點、烘焙、水果、飲品與冰品。在 i 預購平台上重磅推出拿破崙先生的草莓系列甜點，包括「爆量草莓牛奶派」、「草莓寶盒」、「草莓布丁寶盒」，全系列皆選用 100% 新鮮大湖草莓，層層堆疊的果香與奶香，光是打開盒子就自帶主角光環。

針對辦公室與社區團購需求，年度熱賣超過 5 萬支的「花蓮巨無霸糖葫蘆冰棍」也推出草莓與番茄雙口味，33 公分超長尺寸，一拿出來就自帶話題度；而 i 預購與 i 划算同步推出多款箱購、組合商品，從草莓奶凍捲、爆漿餐包到氣泡飲，揪團分食剛剛好。在地社創品牌禾乃川的「草莓米潤飲」則以米麴釀酵製成，圓潤清甜，是想來點不一樣草莓風味的溫柔選擇。

（圖／業者提供）

門市端同樣火力全開。甜點與烘焙區推出多款期間限定新品，從與吉伊卡哇聯名的草莓卡士達麻糬泡芙、草莓 Q 皮半月燒，到草莓可可蛋糕杯與草莓可頌、草莓蛋糕捲，粉紅色系直接佔領貨架。飲品部分，去年一上市就引爆社群的 CITY TEA 現萃茶聯名「蜜香伯爵拿鐵」也優雅回歸，搭配果汁 BAR 現打的「草莓特調牛奶」，再度掀起一波粉紅打卡潮。

（圖／業者提供）

