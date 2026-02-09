草莓控看過來 後壁農會「步穀農創館」推出季節限定的草莓鮮奶霜淇淋

後壁農會「步穀農創館」推出季節限定的草莓鮮奶霜淇淋。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／後壁報導

冬天是草莓的產季，後壁農會「步穀農創館」推出季節限定的草莓鮮奶霜淇淋，選用農會產銷班青農種植的草莓，搭配香醇的小農鮮奶，每一口都吃得到酸酸甜甜好滋味並能聞到濃郁果香，草莓鮮奶霜淇淋掀起「粉紅風暴」，吸引不少草莓控來嘗鮮。

後壁農會說，「草莓鮮奶霜淇淋」在「步穀農創館」季節限定上市，每支售價九十元；該霜淇淋目前選用後壁農會產銷第九班「營營莓

室農場」的豐香草莓，搭配香醇小農鮮奶，不僅真材實料，酸甜濃郁的初戀滋味，每天限時限量販售，售完為止。

廣告 廣告

顆顆碩大、品質優異的草莓，製成酸酸甜甜香氣濃郁的草莓鮮奶霜淇淋。（記者陳佳伶攝）

營營莓室農場青農施耀程說，種植豐香品種的草莓，特色是碩大的果實和濃郁的香氣，果肉質地細膩多汁，甜度酸味比例佳，風味特殊、層次豐富，讓人一試難忘。

後壁農會總幹事林怡歆表示，有不少民眾認為草莓大多都是種植在天氣較冷的北部，近來有不少返鄉青年選擇嬌貴的草莓用心種植，農會不計成本，全力協助草莓青農來行銷，製作的草莓鮮奶霜淇淋都是現採的草莓，隨著向各家青農採購的草莓品種不同，呈現的香氣和酸甜比例也不同，各家草莓園都相當優質也各有特色，歡迎大家來嘗鮮。

草莓控請看過來，把握這季節限定時間，來後壁菁寮小旅行時別忘到農會步穀農創館品嘗季節限定的好滋味，並可前往青農的草莓園採果，體驗現採草莓的田園之樂，並把產地現採現摘的新鮮草莓帶回和親友分享。