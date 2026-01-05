草莓控開吃！COLD STONE巴斯克、可麗露冰淇淋＋大苑子草莓飲一次收

（圖／COLD STONE、大苑子提供）

草莓控注意！從冰淇淋到手搖飲，各大品牌紛紛把「草莓」當成主角，COLD STONE以甜點為靈感，將巴斯克蛋糕與可麗露轉化成冰淇淋口感，濃郁中帶著莓果酸香；大苑子則選用苗栗大湖草莓，搭配許慶良鮮乳，從鮮奶、奶酪到茶飲，完整呈現冬季限定的「莓好時光」。不論偏好甜點系冰品，還是清爽系飲品，這一波草莓新品，都讓人用味蕾感受季節的浪漫。

COLD STONE以甜點為靈感核心，推出兩款期間限定草莓季冰淇淋新品「草莓巴斯克」與「可麗露戀曲」，前者將帶有微鹹乳酪風味的巴斯克蛋糕靈感融入冰淇淋中，與草莓的酸甜果香交織出濃郁卻不膩口的完美平衡。上方搭配草莓巴斯克蛋糕 topping，不僅吸睛，更完整呈現「微焦香、厚實奶香」的巴斯克蛋糕靈魂，每一口都是莓果與乳酪交融的幸福滋味；「可麗露戀曲」以法式經典甜點可麗露為靈感，打造帶有苦甜焦香的可麗露風味冰淇淋，搭配酥脆餅乾與鬆軟蛋糕，堆疊出外脆內柔的層次口感。頂部放上 mini 可麗露作為精緻 topping，從視覺到味覺一次滿足。

COLD STONE「草莓巴斯克」與「可麗露戀曲」兩款新品1月9日至3月5日開賣。（圖／COLD STONE提供）

為了迎接農曆新年，COLD STONE 推出春節主打冰淇淋蛋糕「酷聖石馬上開胡蛋糕」，選用人氣海鹽焦糖風味冰淇淋，搭配細膩鬆軟的海綿蛋糕，焦糖的迷人香氣與海鹽交織出恰到好處的鹹甜滋味，在舌尖層層綻放。蛋糕上點綴象徵「一路發」的168萬巧克力飾片，寓意新年好運開局，迎接馬年讓好運滿盤開胡。同步推出的「經典法式蝴蝶酥禮盒」，禮盒內另附贈 TK 券 2 張（每張可兌換雙球冰淇淋乙份，價值 $120），讓送禮不僅美味，更延續品嚐的甜蜜期待，兩款商品皆於1月9日開賣。

「經典法式蝴蝶酥禮盒」即日起至1/8於LINE禮物搶先預購享480元；「酷聖石馬上開胡蛋糕」即日起至1/8於LINE禮物搶先預購享750元、1/7至1/22 i預購開賣享新春價799元。（圖／加七攝）

另外，手搖飲品牌「大苑子」則選用苗栗大湖、正值著時的新鮮草莓，打造專屬冬季的「莓好系列」，包含草莓搭配特A級許慶良鮮乳的「莓好時光」、搭配手作許慶良鮮奶酪的「莓好戀奶酪」、草莓搭配爽口回甘文山青茶的「莓好花漾」，以及嚴選特A級許慶良鮮奶製成濃郁香甜、綿密滑順鮮奶酪，淋上嚴選大湖草莓製成草莓泥果醬，最後放上香甜多汁鮮嫩草莓的「許慶良莓好鮮奶酪」，滿足飲品與甜點的多重享受，部分門市亦販售草莓鮮果。由於草莓屬季節性水果，系列商品皆採每日每店限量供應，草莓控千萬別錯過！

（圖／大苑子提供）

