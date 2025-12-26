草莓控一見就愛！草莓堆成小山、整圈環繞蛋糕，爆餡舒芙蕾超療癒

冬天草莓正甜，堆進派皮、做成戚風蛋糕或舒芙蕾，都很有療癒感。（LADY KELLY、COZY TEA御私藏供圖）

草莓控最期待的季節終於來了，因為入冬後的草莓進入最佳風味期。甜點品牌 「LADY KELLY」嚴選台灣大湖產地直送草莓，推出多款期間限定甜點，主打少糖配方與細緻層次，讓草莓的酸甜成為主角，一開賣就詢問度破表。

其中「草莓塔」堪稱本季人氣王。當季大湖草莓毫不手軟堆成小山，視覺存在感十足，底部塔皮選用法國依思尼奶油製作，酥而不碎，並揉入莓果顆粒增添果酸與口感層次；內層搭配濕潤柔軟的杏仁內餡與滑順卡士達，一口咬下，草莓果香、奶香與堅果風味層層展開。

「LADY KELLY」的「草莓塔」，直接把草莓堆成小山，酥香塔皮裡還藏著莓果顆粒與杏仁內餡，酸香層次豐富。（LADY KELLY供圖）

偏好柔軟蛋糕體的，可選擇「草莓鮮奶油蛋糕」。以輕盈戚風蛋糕搭配不膩口的日本鮮奶油，夾層加入新鮮草莓切片，整體風味乾淨耐吃，是草莓季的經典不敗款。

「LADY KELLY」的「草莓鮮奶油蛋糕」，戚風柔軟、鮮奶油輕盈，草莓酸甜剛好。（LADY KELLY供圖）

尚未開賣便引發關注的「草莓戀人」，則是今年草莓季的高顏值焦點。整顆蛋糕被當季草莓完整環繞，宛如紅寶石般精緻，內層結合巧克力蛋糕、草莓慕斯與餅乾脆底，層次分明、甜而不膩，節慶感十足。

「LADY KELLY」即將推出的「草莓戀人」，整顆蛋糕被當季草莓完整環繞。（LADY KELLY供圖）

不只甜點專門店出招，手搖飲品牌也加入草莓甜點戰局。「COZY TEA御私藏」攜手「TrueWin初韻」推出聯名「冰心舒芙蕾」。其中「雪莓生乳」口味主打大顆草莓搭配爆漿生乳內餡，入口酸甜清爽。於指定門市限時販售，並搭配期間優惠，為草莓控提供更輕巧、隨手可享的甜點選擇。

「COZY TEA御私藏」聯名推出的「冰心舒芙蕾」，有「雪莓生乳」口味可以滿足草莓控。（120元／個）

Info

LADY KELLY（台北京站店）

地址：台北市大同區承德路一段1號B3

電話：02-2559-0589

營業時間：11：00～21：30，週五、六11：00～22：00。

COZY TEA御私藏（北車門市）

地址：台北市中正區忠孝西路一段49號（6-5B1）

電話：0900-516-756

營業時間：10：30～22：00



