草莓牆迎新春！褒忠魚菜共生成果亮相 循環農業再進化引關注

▲一顆顆色澤鮮紅、嬌嫩欲滴的草莓，層層排列於階梯式植物牆上，宛如一面充滿祝福的吉祥牆。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣褒忠鄉公所於115年2月6日攜手在地農業夥伴新湖合作農場，於褒忠鄉新湖段魚菜共生場域舉辦「魚菜共生擴大宣傳記者會」，透過實地導覽與系統展示，完整呈現深水式魚菜共生系統及智慧滴灌草莓園的推動成果，展現褒忠鄉農業朝向循環化、智慧化發展的具體成效，也為農曆新年前夕增添喜氣洋洋的農業景象。

▲雲林縣褒忠鄉公所於115年2月6日攜手在地農業夥伴新湖合作農場，於褒忠鄉新湖段魚菜共生場域舉辦「魚菜共生擴大宣傳記者會」。（記者蘇峯毅攝）

活動現場最吸睛的焦點，莫過於由深水式魚菜共生系統打造而成的鮮紅草莓牆。一顆顆色澤鮮紅、嬌嫩欲滴的草莓，層層排列於階梯式植物牆上，宛如一面充滿祝福的吉祥牆，不僅吸引媒體與貴賓駐足拍照，也象徵褒忠鄉農業在新的一年結好果、迎好運。

新湖合作農場理事主席陳清山表示，此次成果並非單一技術展示，而是建構在「雲林縣褒忠鄉生菜農業經營專區」的整體推動架構下。該專區由褒忠鄉公所攜手新湖合作農場，透過雲林縣政府向農業部爭取「優質營農環境專區計畫」成立，著重於改善營農環境、整合水資源與農業設施，並導入循環及智慧化農業模式，協助農民安心生產、穩定收成。

褒忠鄉長陳建名指出，生菜農業經營專區的推動，讓褒忠鄉農業發展方向更加明確，魚菜共生系統具備節水、減少肥料使用等優勢，也更貼近環境永續目標。目前已於鄉內三處場域種植約六萬顆草莓，並成功與連鎖超商通路簽約合作，在農曆新年前看到草莓生長良好、品質亮眼，是政策與農民共同努力、逐步累積成果的最佳證明。

活動中，陳建名特別致贈感謝狀予新湖合作農場理事主席陳清山，感謝農場長期投入循環農業實作，將循環經濟、企業社會責任及ESG理念具體落實於農業生產現場。他表示，新湖合作農場不僅在技術上持續創新，更以實際行動回饋地方，讓外界看見褒忠農業的潛力，也為雲林農業創新形象加分。

本次記者會另一項亮點為深水式魚菜共生系統的實際展示。該系統結合水產養殖與水耕栽培，作物根系可直接吸收魚類代謝所產生的養分，同時達到水質淨化效果，淨化後的水再回流至魚池循環使用，成功應用於草莓等高經濟價值作物，讓不少來賓直呼新奇又實用。

▲現場草莓透過台大植物教學醫院提供的農業殘留質譜快檢行動檢驗車現場檢驗，顯示為零農藥殘留。（記者蘇峯毅攝）

褒忠鄉民代表會主席陳良俊表示，透過專區方式整合農業設施與技術，不僅降低農民轉型風險，也讓地方農業發展更為穩健，代表會將持續支持公所，讓優質農業模式在褒忠鄉持續扎根。

鄉民代表蘇宇曦則回顧專區推動歷程，指出專區初期從農民資料盤整、輪作制度規劃到教育訓練，都是從零開始，近年更投入魚菜共生研發並進入市場與通路銷售，顯示相關政策不只是示範，而是真正落實生產與收益。她也肯定褒忠鄉公所與新湖合作農場的努力，讓小鄉鎮也能走在農業創新的前端。

立法委員劉建國表示，褒忠鄉以生菜農業經營專區為平台，結合魚菜共生與循環用水系統，讓中央推動的永續農業與ESG政策在地方具體實現，是公私協力推動農業轉型的良好典範。

褒忠鄉公所農業課課長梁晉源補充說明，活動特別規劃深水式魚菜共生示範場域、原有魚菜共生場域，以及結合智慧滴灌的土耕草莓對照場域，讓媒體與來賓能一次掌握不同農業模式在用水效率、管理方式及環境效益上的差異。

透過本次記者會的成功辦理，褒忠鄉不僅展現農業「再進化」的具體成果，也在農曆新年前夕，以一面鮮紅草莓祝福牆，向各界送上新年快樂、豐收平安的美好祝願，為地方農業開啟嶄新的一年。