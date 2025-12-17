草莓甜點報到 冬季酸甜好滋味

記者李佩玲／綜合報導

每年12月至隔年4月為臺灣草莓盛產期，迎接草莓季到來，業者紛紛推出各式好吃又好拍的草莓甜點，從浮誇華麗系的「戀莓物語生乳捲」、鋪滿新鮮草莓的「歡樂鮮莓派」、超大草莓與雙重生巧克力餡一次滿足的「覆盆莓草莓巧克力蛋糕」，到融合香甜草莓醬與三溫糖微焦糖香氣的「草莓三溫糖戚風蛋糕」等，打造出季節限定的酸甜好滋味，草莓控們千萬別錯過。

戀莓物語生乳捲 浮誇華麗

今年亞尼克的「新鮮草莓季」一口氣推出多達9款的草莓系列甜點，其中，主打浮誇華麗系的「戀莓物語生乳捲」，奢侈地使用大量北海道奶霜與嬌嫩欲滴的新鮮草莓妝點在柔軟的泡芙蛋糕上，內餡再捲入一顆顆鮮紅草莓與北海道奶霜，並添加風味濃郁的私房卡士達提味，細膩的質地和香醇滑順的北海道奶霜形成絕佳搭配，豐富草莓的酸甜滋味。而上層排滿一顆顆新鮮草莓粒的「歡樂鮮莓派」，濃郁的草莓香氣、酸甜口感佐上草莓卡士達奶油餡，搭配酥脆塔皮，一口咬下彷彿草莓派對在嘴巴裡展開。

適合一人獨享的「草莓迷你裸感蛋糕」，融合卡士達、北海道奶霜、草莓果餡與新鮮草莓餡的泡芙蛋糕，濃郁香醇的奶香質地凸顯新鮮草莓的酸甜鮮嫩。「草莓巧克力裸感蛋糕」，巧克力與莓果交織，將巧克力的濃厚質感立體化，凸顯73％黑巧克力特有的醇厚滋味，也將草莓的酸甜層次帶出另一種風格。

覆盆莓草莓巧克力蛋糕 濃郁滑順

每年僅在草莓季現身的BAC「覆盆莓草莓巧克力蛋糕」今年重出江湖。蛋糕頂層以大顆新鮮草莓鋪面；下層以70％與100％雙重可可調和的苦甜生巧克力餡，展現濃郁卻不膩口的滑順口感；中段的覆盆莓與草莓果餡則以酸甜點亮味蕾；最底層的巧克力湯種戚風蛋糕蓬鬆濕潤，層層遞進、風味平衡；業者以絲滑苦甜巧克力搭配草莓與覆盆莓的酸甜層次，打造最療癒的冬季甜點儀式。

初戀草莓熟成巴斯克 甜而不膩

起士公爵今年推出新品「初戀草莓熟成巴斯克」，嚴選大湖草莓果乾，浸泡天然檸檬汁24小時後加入乳酪蛋糕體，外層以高溫烤出深琥珀焦香、內層綿密濕潤，出爐後再熟成靜置12小時，讓果香與乳酪深深融合，最後頂層再鋪滿草莓果泥製成的雲朵奶霜，為冬日帶來最幸福的甜度；蛋糕入口先迎來草莓清爽酸甜，接著被乳酪濃醇溫柔包覆舌尖，甜而不膩、層層堆疊，還能咬到草莓果粒帶來的驚喜口感。同步登場的還有超人氣的「草莓玻尿酸生乳酪蛋糕」，選用初冬第一批新鮮草莓，果香濃郁、甜中帶酸，並以自製雙層生乳酪（草莓生乳酪、優格生乳酪）及滿滿8顆新鮮草莓堆疊出顏值巔峰，內餡還藏有草莓果粒及爽脆餅乾底，一口就能吃進3種層次。

草莓三溫糖戚風蛋糕 細膩果香

星巴克今年推出4吋「草莓三溫糖戚風蛋糕」，將鬆軟綿密的戚風蛋糕體，融合香甜草莓醬與三溫糖的微焦糖香氣，頂部點綴新鮮草莓果粒及開心果碎粒增添層次口感，酸甜之間散發細膩果香，完美呈現節慶專屬的甜蜜滋味，而草莓的紅潤色澤與柔和奶香完美融合，不僅是下午茶時光或節慶歡聚的甜蜜亮點，也為溫馨耶誕節增添一份浪漫與幸福。

今年亞尼克的「新鮮草莓季」推出多款草莓系列甜點。（業者提供）

亞尼克推出適合一人獨享的「草莓迷你裸感蛋糕」。（業者提供）

每年僅在草莓季現身的BAC「覆盆莓草莓巧克力蛋糕」今年重出江湖。（業者提供）

BAC「覆盆莓草莓巧克力蛋糕」以絲滑苦甜巧克力搭配草莓與覆盆莓的酸甜層次，打造最療癒的冬季甜點儀式。（業者提供）

起士公爵「初戀草莓熟成巴斯克」外層以高溫烤出深琥珀焦香、內層綿密濕潤。（業者提供）

起士公爵推出個人獨享的「初戀草莓熟成巴斯克小寶杯」。（業者提供）

起士公爵「草莓玻尿酸生乳酪蛋糕」以自製雙層生乳酪（草莓生乳酪、優格生乳酪）及新鮮草莓堆疊出顏值巔峰。（業者提供）

迎接草莓季及耶誕節到來，星巴克今年推出「草莓三溫糖戚風蛋糕」。（業者提供）