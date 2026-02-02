草莓甜點控必追的4家話題名店清單！大湖草莓、熊本草莓，不只好拍更要好吃！
草莓控快衝！今年四大甜點名店聯手出擊，以大湖草莓、日本熊本草莓等頂級果實為主角，推出一系列視覺與味覺雙重享受的限定甜點。從濕潤細密的戚風蛋糕、生乳捲、層次豐富的生甜甜圈，到精緻吸睛的愛心馬卡龍、達克瓦茲與法式軟糖，要讓草莓控們在每一口中，都能感受到如初戀般的幸福滋味。
草莓季甜點1.飽嗝 Burp Studio
「飽嗝」推出的「草莓優格飽卡龍」，選用美國藍鑽杏仁粉製作外殼，內餡則調和法國愛樂薇奶油、北海道十勝乳脂起司與酸甜優格，並夾入整顆新鮮草莓，口感厚實飽滿且清爽不膩。
草莓季甜點2.雪系町
位於台北車站內的「雪系町」，即日起至3月31日推出數款草莓季生甜甜圈和大福，包含草莓優格生甜甜圈、雪藏草莓大福，覺得吃不夠的草莓控可以選擇莓禮冬季禮盒，一盒就能滿足五種願望，還可以吃到粉雪草莓、優格藍莓及大人味、使用72%生巧克力的松露生巧。
草莓季甜點3.空服員手作甜點
「空服員」的「初戀草莓」系列，嚴選新鮮飽滿、酸甜多汁的大湖草莓，搭配輕柔戚風蛋糕與濃郁生乳捲，每一口都是層層堆疊的幸福滋味，視覺與味覺同步被療癒。「初戀草莓圓戚風與盒子蛋糕」運用手工熬煮草莓果醬，結合戚風蛋糕濕潤細密、入口即化的特質，呈現醇厚奶香與果香的完美融合；「生巧克力草莓生乳捲」採用比利時70.5%巧克力製成微苦慕斯，包裹著鮮甜的牛奶草莓，展現層次豐富的大人感滋味。
草莓季甜點4.純點心
即日起至2月14日，「純點心」帶來極致奢華的日式與法式體驗，特別推出「日本草莓達克瓦茲」，使用熊本草莓並將新鮮果實與覆盆子熬煮成醬，融入法式奶油霜與希臘式優格，口感如天鵝絨般細膩，酸甜交織出熱戀氛圍；另一款「法式莓好夏威夷軟糖」，選用草莓碎粒與覆盆莓果泥，包裹圓潤的夏威夷果仁，並使用法國頂級萊思克（LESCURE）發酵奶油，打造出甜而不膩、歷久彌新的優雅口感，是新年與節慶送禮的首選。
INFO
Burp Studio飽嗝
林口門市：新北市林口區竹林路1-3號
營業時間：週四－六11:00－19:00／週日11:00－17:30 （週一至三休）
雪系町
北車門市：台北市中正區北平西路3號1樓（台北車站南三門旁）
營業時間：週一－週日10:00－22:00
空服員手作甜點
中山店：台北市大同區南京西路73號1樓
營業時間：11:00－21:30
忠孝店：台北市大安區敦化南路一段190巷11號
營業時間：11:30－21:30
永康店：台北市大安區金華街243巷17號
營業時間：11:30－20:30
淡水店：新北市淡水區北新路184巷268號1樓
營業時間：13:00－20:00
純。點心 Pâtisserie Catherine
光復本店：台北市松山區光復北路103巷14號（捷運南京三民站2號出口）
營業時間：週一－五11:00－17:00／週六11:00－17:00（週日休）
