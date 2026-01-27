草莓界愛馬仕「黑草莓」爆紅！花青素多3倍，網推3種草莓神吃法更香甜

正值草莓旺季，市面上除了常見的鮮紅草莓與夢幻白草莓外，近期一種顏色紅到發紫的「黑草莓」橫空出世，被譽為「草莓界的愛馬仕」，在社群上引起熱烈討論。這種草莓在中國大陸市場掀起熱潮，頂級精品等級每500克售價飆破台幣1300元（一斤約300人民幣）仍供不應求。究竟這種「黑草莓」與一般草莓又有何不同？黑草莓源自日本「真紅の美鈴」品種，打破過熟誤區

這款被稱為「草莓界的愛馬仕」品種，其實身世大有來頭。它源自日本千葉縣，正式品種名稱為「真紅の美鈴」，是由千葉縣農林綜合研究中心的成川昇先生，將「房の香」與「麗紅」兩個品種交配選育而成，並於2015年正式註冊。

一般人挑選草莓時，常認為顏色過於深紅發黑代表「過熟」，然而，「真紅の美鈴」卻顛覆了這個常識。它的最大特徵就是果皮與果肉都呈現極為深邃的濃酒紅色，甚至在光線下看起來像黑色。對這個品種而言，顏色愈黑，反而代表正處於最完美的完熟階段，是最佳賞味期。由於種植難度高、產量稀少，目前除了日本千葉、佐賀等地，中國也開始引進栽種，台灣目前只有少部分地方水果行有進口販售。

黑草莓花青素爆表、甜度高達19度

黑草莓與一般草莓到底哪裡不同？其獨特的顏色與營養、甜度數據也令人驚艷：

高濃度花青素：黑草莓之所以會呈現深酒紅色甚至黑色，是因為含有極高濃度的「花青素」。據日本資料顯示，其花青素含量約是日本常見品種「房の香」的1.75倍、「とちおとめ」的3倍。花青素是強大的抗氧化劑，對於現代人護眼、抗老化極具幫助。

驚人的甜度：一般台灣草莓品種「豐香」、「香水」的甜度約在8～10度左右，日本黑草莓品種「真紅の美鈴」一般甜度約為11.7；有報導稱中國黑草莓品種「黑珍珠」、「玄玉」的甜度通常能達到14度。而黑草莓品質好的甚至能飆升至19度。

獨特香味：它的香氣濃郁，含糖量高，酸度適中，口感層次豐富。

網友激推！草莓3種神吃法更香甜

近期正值草莓盛產旺季，Threads（脆）上也掀起一波「草莓創意吃法」熱潮！不少網友分享在日本旅遊時的私藏搭配，光看就想立刻衝去買一盒來試。

沾上牛奶布丁、牛奶冰淇淋一起吃：第一招是把草莓沾上超商的牛奶布丁或牛奶冰淇淋一起吃。草莓本身酸酸甜甜，配上滑順的生乳布丁、或像鮮奶油般濃郁的牛奶冰淇淋，層次感直接升級，網友更說比傳統煉乳更耐吃、更有「奶香厚度」。

草莓沾牛乳布丁新吃法。圖片來源：截圖自Threads@kk78625

煉乳冰凍法：把草莓中心稍微挖空，擠入煉乳後放冷凍，等冰起來再吃，就像一口咬下草莓煉乳冰，冰涼、甜香又超解膩。

煉乳草莓冰凍新吃法。圖片來源：截圖自Threads@yu.hsuann

草莓糖葫蘆／糖絲草莓：用細砂糖兩勺、清水一勺拌勻，微波高火約1分鐘成糖液，草莓直接沾裹放涼就能脆脆定型；或用筷子沾糖液繞出糖絲，瞬間變身夢幻糖絲草莓小點心。

糖絲草莓新吃法。圖片來源：截圖自Threads@daydayfood666

怎麼挑到甜草莓？日本專家分享4招

到底該怎麼挑選美味又好吃的草莓呢？日本知名百貨高級水果店店長阿部昌弘表示，草莓紅色鮮豔不等於好吃，要仔細觀察綠萼的顏色與形狀：

1.綠萼綠得漂亮、微微向上彎曲且果肉大顆的草莓較好

綠萼是漂亮的綠色，微微反向朝天翹起是好吃的證據。若綠萼有棕色或黑色的部分，不僅表示已不太新鮮，也代表草莓的營養不太充分。營養充分的草莓綠萼的尺寸較大，好好地確認吧。

2.注意綠萼周圍的果皮顏色

綠萼周圍的果皮顏色也要確認。事實上，草莓整體的顏色鮮豔、顏色濃度與好吃程度不成比例。比起看整體水果的色澤濃度，綠萼周邊要完全變紅才重要，是草莓好好地成熟的信號。選出最甜草莓、延長甜度不流失，下一頁繼續介紹更多草莓的美味秘訣！

3.外型美觀不變形

草莓有甜度越高個頭越大的傾向，因此請選擇個頭大且形狀漂亮的草莓。若草莓形狀扭曲、變形，代表沒有充分授粉，糖分沒有充分運輸、充滿整顆草莓。其次，除了形狀外，選擇外表有光澤的草莓較佳。

4.檢查草莓種子

草莓表面看起來一粒粒有如白芝麻般的東西，其實是草莓的種子。挑選草莓時，不要挑選種子冒出來的草莓，而是要挑選種子埋進去的草莓，這代表著果肉豐滿，是水分與養分有好好地運輸，草莓有甜。

（本文首圖素材片來源：hosokusa916農園）



