草莓界「愛馬仕」！紅到發黑500克喊價「1千3」

你有聽過黑草莓嗎？號稱草莓界的愛馬仕，每500公克就要價超過台幣1300元。中國近來各地出現一款「黑珍珠草莓」，顏色紅到發黑，甜度比一般草莓高，但種植難度高、產量稀少，也因此物以稀為貴。

紅到快要發黑的黑珍珠草莓，入冬後正是產季，最近在中國大陸各地引起話題，成了水果界的奢侈品，號稱草莓愛馬仕。因為每500公克已經炒到售價300人民幣，約台幣1,360元，有些精品甚至「單顆喊到台幣180元」。

中國網路新聞：「1斤居然要300塊（人民幣），換算下來一顆就要幾十塊，咬一口都是金錢燃燒的味道，但貴就貴在嬌氣，產量只有普通草莓的一半。」

黑草莓跟其他品種的草莓相比，顏色呈現暗紅色，形狀也稍微大顆一點，光是批發價500克就要200人民幣。

記者vs.中國網友：「這個最好吃的，（有酸味嗎？）沒有，（一點酸味都沒有？）沒有，（這個是不是黑珍珠？）是。」

有民眾盲測黑草莓，確實甜度比較高，價格高主要是因為產量稀少、難以量產，物以稀為貴。

杭州草莓業者：「我們黑色草莓，目前剛剛是趕著第一批上市，它的口感屬於甜度，可以達到15-16度，韌性很足，就是有嚼勁，它的種植難度非常高，所以它的價格會非常高。」

青島草莓業者：「人家給了幾顆苗子，自己育的苗也不多，今年第一次試驗，這個草莓特別好，硬度也好、口感也好。」

現在不少草莓業者紛紛趕上這波黑草莓熱潮，但也有人客觀分析，種植難度恐怕不符合經濟效益。天價草莓，吃的真的是水果的美味，還是金錢堆出來的智商稅。

